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Продажи жилья иностранцам в Турции упал до минимума за почти четыре года
Продажи жилья иностранцам в Турции упал до минимума за почти четыре года - 14.03.2024, ПРАЙМ
Продажи жилья иностранцам в Турции упал до минимума за почти четыре года
Продажи жилья иностранцам в Турции в феврале продолжили падать и достигли минимального показателя за почти четыре года, среди иностранных покупателей вновь... | 14.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-14T22:52+0300
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СТАМБУЛ, 14 мар — ПРАЙМ. Продажи жилья иностранцам в Турции в феврале продолжили падать и достигли минимального показателя за почти четыре года, среди иностранных покупателей вновь лидируют россияне, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных. По итогам февраля россияне 23-й месяц подряд лидировали среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным статбюро, иностранцы приобрели за январь всего 1846 объектов недвижимости, что является минимумом с июня 2020 года. По традиции популярны Стамбул, Анталья и Мерсин. "Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в феврале — 395, за ними следуют граждане Ирана (200 объектов) и Ирака (112)", — сообщило бюро. Россияне лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов. По итогам 2023 года россияне приобрели более 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранцев. Турецкие власти планируют в течение 2024 года увеличить с нынешних 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов минимальную стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства, сообщил РИА Новости в декабре источник в Управлении по делам гражданства, а также два риелтора. С 16 октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.
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ТУРЦИЯ, россияне, Недвижимость, РОССИЯ
Продажи жилья иностранцам в Турции упал до минимума за почти четыре года
TUIK: иностранцы приобрели в феврале минимум недвижимости в Турции за почти 4 года
СТАМБУЛ, 14 мар — ПРАЙМ. Продажи жилья иностранцам в Турции в феврале продолжили падать и достигли минимального показателя за почти четыре года, среди иностранных покупателей вновь лидируют россияне, следует из опубликованных Бюро статистики Турции (TUIK) данных.
По итогам февраля россияне 23-й месяц подряд лидировали среди иностранных покупателей недвижимости в Турции. Согласно данным статбюро, иностранцы приобрели за январь всего 1846 объектов недвижимости, что является минимумом с июня 2020 года. По традиции популярны Стамбул, Анталья и Мерсин.
"Россияне приобрели наибольшее число объектов недвижимости в Турции в феврале — 395, за ними следуют граждане Ирана (200 объектов) и Ирака (112)", — сообщило бюро.
Россияне лидируют среди иностранцев-покупателей недвижимости с апреля 2022 года. В июне 2022 года иностранцам было продано максимальное количество объектов за два года - более 8,6 тысячи, россияне тогда приобрели почти 1,9 тысячи объектов.
В Турции опасаются неприятностей из-за торговли с Россией
По итогам 2023 года россияне приобрели более 10,5 тысячи объектов недвижимости в Турции, заняв первое место среди иностранцев.
Турецкие власти планируют в течение 2024 года увеличить с нынешних 400 тысяч долларов до 600 тысяч долларов минимальную стоимость недвижимости для получения турецкого гражданства, сообщил РИА Новости в декабре источник в Управлении по делам гражданства, а также два риелтора.
С 16 октября 2023 года турецкие власти увеличили минимальную стоимость недвижимости для желающих получить вид на жительство (ВНЖ) в стране по владению ею до 200 тысяч долларов вместо прежних 50 тысяч в небольших городах и 75 тысяч в мегаполисах.