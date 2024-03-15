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"Русал" увеличил выпуск алюминия до 3,848 млн тонн

"Русал" увеличил выпуск алюминия до 3,848 млн тонн - 15.03.2024, ПРАЙМ

"Русал" увеличил выпуск алюминия до 3,848 млн тонн

"Русал" в 2023 году произвел 3,848 миллиона тонн алюминия, что на 0,3% больше по сравнению с 2022 годом, следует из сообщения компании по МСФО. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T05:11+0300

2024-03-15T05:11+0300

2024-03-15T05:16+0300

экономика

русал

производство

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. "Русал" в 2023 году произвел 3,848 миллиона тонн алюминия, что на 0,3% больше по сравнению с 2022 годом, следует из сообщения компании по МСФО. Производство глинозема при этом снизилось на 13,8%, до 5,133 миллиона тонн, а бокситов - выросло на 8,6%, до 1,376 миллиона тонн. Продажи первичного алюминия и сплавов "Русала" в 2023 году увеличились на 6,6%, до 4,153 миллиона тонн, на фоне реализации в отчетный период избыточных запасов этой продукции, накопленных на конец 2022 года. "Данный рост был нивелирован снижением цен на алюминий на Лондонской бирже металлов (LME) на 16,8% за соответствующий период, до 2252 долларов за тонну в среднем в 2023 году (по сравнению с 2707 долларов за тонну в 2022 году), и снижением средней цены реализации на 18,0%, до 2439 долларов за тонну (по сравнению с 2976 долларов за тонну в 2022 году)", - пояснили в компании. Чистая прибыль объединенной компании "Русал" по МСФО за 2023 год снизилась в 6,4 раза, до 282 миллионов долларов, скорректированная EBIDTA снизилась в 2,6 раза, до 786 миллионов долларов, сообщила компания.Годом ранее показатель чистой прибыли составил 1,793 миллиарда долларов, а скорректированная EBITDA - 2,028 миллиарда долларов. Как указано в самом отчете, первый показатель сократился на 84,3%, второй - на 61,2%."В 2023 году спрос на алюминий оставался под давлением глобальной экономической неопределенности. Одновременно с этим негативное влияние на результаты компании оказали геополитическая напряженность, включая беспрецедентный режим внешних ограничений и перебои в цепочках поставок, а также значительное падение цен на металл", - отметила компания в отчете.Выручка компании по итогам 2023 года составила 12,213 миллиарда долларов, снизившись на 12,6%. По географической структуре выручки большая часть средств пришлась на Россию - 3,486 миллиарда долларов (снижение на 6,9% к 2022 году), Китай - 2,855 миллиарда долларов (рост в 1,7 раза), Южную Корею - 1,191 миллиарда (рост на 0,6%). Также в числе лидеров Турция (1,182 миллиарда, рост на 16,9%) и Греция (341 миллион долларов, рост на 0,6%).Выручка "Русала" от реализации первичного алюминия уменьшилась в 2023 году на 12,6%, до 10,129 миллиарда долларов. Это связано в первую очередь с уменьшением на 18% средневзвешенный цены реализации алюминия за тонну, в среднем до 2,439 тысячи долларов, что обусловлено снижением цены алюминия на LME, пояснил в компании.Капзатраты "Русала" в 2023 году составили 1,056 миллиарда долларов, сократившись на 14,8%. Как отметила компания, в прошедшем году капзатраты были направлены преимущественно на поддержание действующих производственных мощностей.Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

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русал, производство