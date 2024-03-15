https://1prime.ru/20240315/846327997.html

В ЕК рассказали, как работает контроль за эмбарго на алмазы РФ на Западе

В ЕК рассказали, как работает контроль за эмбарго на алмазы РФ на Западе - 15.03.2024, ПРАЙМ

В ЕК рассказали, как работает контроль за эмбарго на алмазы РФ на Западе

Контроль за реализацией эмбарго на российские алмазы и бриллианты, введенный странами Запада с начала 2024 года, пока работает в тестовом режиме, так как... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T06:58+0300

2024-03-15T06:58+0300

2024-03-15T06:59+0300

политика

еврокомиссия

контроль

российские алмазы

эмбарго

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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Контроль за реализацией эмбарго на российские алмазы и бриллианты, введенный странами Запада с начала 2024 года, пока работает в тестовом режиме, так как электронная система сертификации камней еще не готова и планируется к запуску через несколько месяцев, сообщили РИА Новости в Европейской комиссии. При этом расследования ряда западных СМИ указывают, что достоверно убедиться в происхождении каждого камня едва ли возможно даже при применении самых передовых технологий. "Система сертификации стран "Большой семерки" действует с 1 марта 2024 года в тестовом режиме. До 31 августа 2024 года разрешен ввоз в ЕС алмазов с использованием документальных подтверждений происхождения", - сообщил собеседник агентства. В своем руководстве по исполнению санкций Еврокомиссия рекомендует импортерам в ЕС доказывать нероссийское происхождение алмазов, бриллиантов с помощью сертификатов происхождения, подробной информации о продавцах и покупателях, маршрута доставки. "Тип документов, требуемых для представления при ввозе (алмазов и бриллиантов – ред.) может варьироваться. Однако импортер несет ответственность за то, чтобы документация соответствовала всем требованиям", - говорится в рекомендациях ЕК. В будущем у каждого относительно крупного алмаза или партии более мелких камней, поставляемых в страны "Большой семерки" и ЕС, должен быть электронный сертификат, свидетельствующий о нероссийском происхождении, подделать или внести изменения в который невозможно. Такие сертификаты должны выдавать в Бельгии, где в городе Антверпен расположен мировой центр торговли алмазами и есть необходимые технические возможности для сертификации. Однако ряд европейских СМИ, в том числе швейцарская газета Le Temps и французский телеканал TV5, провели свои журналистские расследования, констатировав, что 100% уверенности в происхождении того или иного камня или ювелирного изделия не будет и, несмотря на все технологии, все зависит от достоверности информации, которую изначально представляет поставщик. Эксперты также указывают, что при сертификации необработанных алмазов и бриллиантов власти могут полагаться только на данные, которые предоставляет поставщик, так как по составу определить, где был добыт камень, практически невозможно. При этом надо учитывать, что, прежде чем попасть к своему окончательному владельцу, камень может пройти через многочисленных посредников в разных странах. Крупные центры обработки алмазов существуют в ОАЭ, Индии, Армении, других странах. Когда бриллианты поступают в страны ЕС, то достоверно определить их происхождение практически невозможно. Более того, торговцы алмазами часто приобретают лоты из нескольких камней, среди которых могут быть алмазы или бриллианты разного происхождения. Эксперты также скептически относятся к заверениям торговцев в том, что они не продают алмазы из России. В частности, указывается, что мировые продажи камней не упали, при том что до начала острой фазы украинского конфликта Россия занимала треть этого рынка. Более того, на Западе не фиксируют и какое-либо значительное снижение добычи алмазов в России. Эксперты указывают, что большинство мелких алмазов, использующихся, в частности, в производстве дорогих часов люксовых западных брендов, также поступают из России. Евросоюз 18 декабря прошлого года в сотрудничестве со странами "семерки" в рамках 12-го пакета антироссийских санкций запретил импорт необработанных российских алмазов с 1 января 2024 года. С 1 марта западные страны начали поэтапно ограничивать импорт российских алмазов, обработанных в третьих странах.

https://1prime.ru/20240212/843049750.html

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еврокомиссия, контроль, российские алмазы, эмбарго