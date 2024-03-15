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В живущих по московскому времени регионах открылись избирательные участки

В живущих по московскому времени регионах открылись избирательные участки - 15.03.2024, ПРАЙМ

В живущих по московскому времени регионах открылись избирательные участки

Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области. Также открылась основная часть избирательных... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T08:20+0300

2024-03-15T08:20+0300

2024-03-15T08:35+0300

выборы президента россии

голосование

москва

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МОСКВА, 15 мар – ПРАЙМ. Избирательные участки для голосования на выборах президента России открылись в Москве и Московской области. Также открылась основная часть избирательных участков в живущих по московскому времени регионах Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Кроме того, избирательные участки открылись в новых регионах страны, впервые в своей истории участвующих в выборах главы российского государства.СТОЛИЧНЫЙ РЕГИОНВ Москве открылось более 2200 участков, которые будут работать ежедневно с 15 по 17 марта с 08.00 до 20.00. Ряд участков будет работать в больницах и СИЗО. Также 17 марта будет организовано два участка для голосования лиц без определенного места жительства.На участках избиратели смогут проголосовать традиционным способом с помощью бумажных бюллетеней или электронно с использованием терминалов электронного голосования.Практически на каждом участке будет вестись видеонаблюдение. Мсключением станут несколько участков в воинских частях, где вместо видеонаблюдения будет вестись видеофиксация. Также видеофиксация будет использоваться в медучреждениях и СИЗО. В Московской области будут работать 3928 избирательных участков, размещенных в учреждениях образования, культуры и здравоохранения. Для удобства избирателей в Подмосковье 57 избирательных участков также расположатся в местах временного пребывания избирателей — в больницах, СИЗО и воинских частях. В том числе временные избирательные участки откроются на территории двух подмосковных аэропортов — Шереметьево и Жуковский, работают они также по стандартному графику – с 08.00 до 20.00.Все УИКи обеспечены металлодетекторами, а на случай непредвиденных ситуаций подготовлены 320 резервных пунктов для голосования, в том числе 124 мобильных (автобусы). Также для обеспечения безопасности и легитимности выборов около 67% от всех участковых избирательных комиссий (2668 УИКов) оснащены видеокамерами, предоставленными "Ростелекомом". Остальные "покрыты" видеорегистрацией (1266 участковых избирательных комиссии и 61 территориальная избирательная комиссия).В Москве также стартовало электронное голосование на elec.mos.ru, из-за большого количества желающих проголосовать система работает в режиме электронной очереди. В этом убедился корреспондент РИА Новости.Онлайн-голосование открылось на сайте мэра и правительства Москвы mos.ru в 08.00, сервис будет работать круглосуточно до 19.59 17 марта. У тех, кто получит электронный бюллетень в последнюю минуту, будет дополнительное время, чтобы сделать выбор. После 20.15 17 марта система перестанет принимать голоса.Перед загрузкой электронного бюллетеня голосующий получает смс-сообщение c цифровым кодом для подтверждения личности или звонок. В случае звонка брать трубку не нужно, для доступа к бюллетеню надо ввести четыре последние цифры входящего номера в специальное поле на сайте голосования, и бюллетень откроется.Ранее Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице сообщил, что система электронного голосования Москвы готова к нагрузкам на выборах президента России. Там также предупредили, что при повышенной нагрузке система онлайн-голосования будет переходить в режим электронной очереди.ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ — МОСКОВСКОЕВ Приволжском федеральном округе уже могут проголосовать жители Кировской, Пензенской, Нижегородской областей, Марий Эл, Татарстана, Чувашии, Мордовии. В Северо-Западном федеральном округе открылись избирательные участки в Карелии, Коми, Ненецком автономном округе, Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областях и Санкт-Петербурге. Избирательным правом также могут воспользоваться жители Адыгеи, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Ростовской областей, Крыма и Севастополя, входящих в состав Южного федерального округа, а также всех регионов Северо-Кавказского федерального округа, среди которых Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ставропольский край и Чечня. В Центральном федеральном округе открылись участки для избирателей Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской и Ярославской областей. Большинство избирательных участков в перечисленных регионах будут работать с 8.00 до 20.00 по московскому времени 15, 16 и 17 марта - впервые выборы президента России пройдут в течение трех дней. Исключение по времени работы участков сделали лишь для тех, где голосовать будут сотрудники предприятий, требующих присутствия работников строго по расписанию. Так, в Воронежской области 15 и 17 марта один избирательный участок Павловского муниципального района откроется в 7.00 по запросу крупной животноводческой компании, а в Архангельской области 16 марта с 6.00 заработает участок, расположенный в вахтовом поселке алмазодобывающей компании. Кроме того, избиратели смогут проголосовать на дому и дистанционно. Воспользоваться дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) с 8.00 15 марта до 20.00 17 марта по московскому времени смогут жители Карелии, Крыма, Чувашии, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Ярославской областей, Севастополя и Ненецкого автономного округа. Право на участие в ДЭГ доступно тем, кто заранее подал в электронном виде соответствующее заявление. НОВЫЕ РЕГИОНЫВ новых регионах РФ также открылись избирательные участки. Их жители впервые в своей истории принимают участие в выборах главы российского государства.Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Помимо основного голосования на участках, продолжится работа и выездных комиссий.В частности, участки открылись в ДНР, ЛНР и Херсонской области. В Запорожской области стартовал только подомовой обход избирателей в городах и поселках городского типа членами участковых избирательных комиссий с бюллетенями и ящиками для голосования, а стационарные избирательные участки откроются уже в воскресенье, 17 марта.Ранее во всех четырех субъектах состоялось досрочное голосование. Приоритет был отдан прифронтовым районам, подверженным обстрелам со стороны украинских войск, труднодоступным территориям и сельским населенным пунктам.В частности, в ДНР предварительная явка на досрочном голосовании превысила 57,8%, в Херсонской области - 58,14%, в Запорожской области превысила 45%.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

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голосование, москва