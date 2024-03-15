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В Херсонской области открылись избирательные участки

В Херсонской области открылись избирательные участки - 15.03.2024, ПРАЙМ

В Херсонской области открылись избирательные участки

В Херсонской области стартовало голосование на выборах президента России, избирательные участки открылись в 8 часов утра. Об этом журналистам сообщила... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T08:36+0300

2024-03-15T08:36+0300

2024-03-15T08:37+0300

выборы президента россии

херсонская область

голосование

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ГЕНИЧЕСК, 15 мар - ПРАЙМ. В Херсонской области стартовало голосование на выборах президента России, избирательные участки открылись в 8 часов утра. Об этом журналистам сообщила журналистам председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. "Сегодня, 15 марта 2024 года, для всех избирателей Херсонской области свои двери открыли 61 стационарный участок. Все наши граждане, которые не проголосовали в период досрочного голосования, смогут прийти сегодня и изъявить свою волю на этих участках",— сказала она. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

https://1prime.ru/20240313/estoniya-846272799.html

херсонская область

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херсонская область, голосование