Продавцы перехватили инициативу

На российском рынке акций инициативу в четверг перехватили продавцы: индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, индекс РТС — на 0,8%. Опубликованные в среду вечером... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T08:42+0300
2024-03-15T08:42+0300
2024-03-15T08:45+0300
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МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На российском рынке акций инициативу в четверг перехватили продавцы: индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, индекс РТС — на 0,8%. Опубликованные в среду вечером данные по инфляции, которая в феврале ускорилась до 7,7% в годовом выражении с 7,4% в январе, не способствовали позитивным настроениям. На следующей неделе Банк России примет решение по уровню ключевой процентной ставки. Мы не ожидаем ее понижения, полагая, что регулятор будет выбирать между повышением ставки и ее сохранением на неизменном уровне. Напомним, что в феврале Банк России рассматривал возможность повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%.Группа "Тинькофф" опубликовала в четверг рекордные результаты за 2023 год и сообщила о планах интегрировать ПАО "Росбанк" в холдинг. Оценка фундаментального влияния такой сделки на акции компаний на текущий момент не представляется возможной, поскольку не был объявлен один из ключевых параметров сделки – ее стоимость. Объявление стоимости и условий сделки, а также понимание объема дополнительной эмиссии прольет свет на эффект от сделки для акционерной стоимости группы.Акции одной из наиболее щедрых дивидендных историй потребительского сектора за последние два года, NovaBev Group, в течение дня снижались почти на 3%. От совета директоров компании ждут рекомендации финальных дивидендов за 2023 год. Стоит отметить, что за девять месяцев 2023 года на дивиденды было уже направлено около 90% чистой прибыли за полный 2023 год (дивидендная политика компании предусматривает минимальный порог не менее 50% от чистой прибыли). Свободный денежный поток (FCF) компании в 2023 году составил 3,7 млрд руб., а на промежуточные дивиденды в 2023 году было направлено 9,3 млрд руб. Аналогичным образом в предыдущем году дивидендные выплаты существенно превысили FCF. В долгосрочной перспективе подобная практика не выглядит устойчивой, и мы не исключаем снижения фактической нормы дивидендных выплат на длительном горизонте.Что касается широкого рынка, то, учитывая ускорение инфляции в феврале и ожидания по сохранению жесткой денежно-кредитной политики Банка России, в краткосрочной перспективе не мы ожидаем повышенной активности покупателей на рынке акций и не исключаем возвращения индекса в границы диапазона 3000-3300 пунктов.С точки зрения отдельных эмитентов, волатильность сегодня может наблюдаться в бумагах "Полиметалла" и "Русала" на фоне публикации этими компаниями результатов за 2023 год, а также в акциях "Новатэка", акционеры которого проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 44,09 рубля (дивидендная доходность 3,1% по текущим котировкам).
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. На российском рынке акций инициативу в четверг перехватили продавцы: индекс Мосбиржи снизился на 0,7%, индекс РТС — на 0,8%. Опубликованные в среду вечером данные по инфляции, которая в феврале ускорилась до 7,7% в годовом выражении с 7,4% в январе, не способствовали позитивным настроениям. На следующей неделе Банк России примет решение по уровню ключевой процентной ставки. Мы не ожидаем ее понижения, полагая, что регулятор будет выбирать между повышением ставки и ее сохранением на неизменном уровне. Напомним, что в феврале Банк России рассматривал возможность повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт, до 17%.
Группа "Тинькофф" опубликовала в четверг рекордные результаты за 2023 год и сообщила о планах интегрировать ПАО "Росбанк" в холдинг. Оценка фундаментального влияния такой сделки на акции компаний на текущий момент не представляется возможной, поскольку не был объявлен один из ключевых параметров сделки – ее стоимость. Объявление стоимости и условий сделки, а также понимание объема дополнительной эмиссии прольет свет на эффект от сделки для акционерной стоимости группы.
Акции одной из наиболее щедрых дивидендных историй потребительского сектора за последние два года, NovaBev Group, в течение дня снижались почти на 3%. От совета директоров компании ждут рекомендации финальных дивидендов за 2023 год. Стоит отметить, что за девять месяцев 2023 года на дивиденды было уже направлено около 90% чистой прибыли за полный 2023 год (дивидендная политика компании предусматривает минимальный порог не менее 50% от чистой прибыли). Свободный денежный поток (FCF) компании в 2023 году составил 3,7 млрд руб., а на промежуточные дивиденды в 2023 году было направлено 9,3 млрд руб. Аналогичным образом в предыдущем году дивидендные выплаты существенно превысили FCF. В долгосрочной перспективе подобная практика не выглядит устойчивой, и мы не исключаем снижения фактической нормы дивидендных выплат на длительном горизонте.
Что касается широкого рынка, то, учитывая ускорение инфляции в феврале и ожидания по сохранению жесткой денежно-кредитной политики Банка России, в краткосрочной перспективе не мы ожидаем повышенной активности покупателей на рынке акций и не исключаем возвращения индекса в границы диапазона 3000-3300 пунктов.
С точки зрения отдельных эмитентов, волатильность сегодня может наблюдаться в бумагах "Полиметалла" и "Русала" на фоне публикации этими компаниями результатов за 2023 год, а также в акциях "Новатэка", акционеры которого проголосуют по вопросу о финальных дивидендах за 2023 год в размере 44,09 рубля (дивидендная доходность 3,1% по текущим котировкам).
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