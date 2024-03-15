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Выборы и рубль: стабильность на фоне давления

Выборы и рубль: стабильность на фоне давления - 15.03.2024, ПРАЙМ

Выборы и рубль: стабильность на фоне давления

В четверг, 14 марта, внутренний валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику по рублевым парам. Курс доллара к рублю вырос на 0,24%, составив... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T08:56+0300

2024-03-15T08:56+0300

2024-03-15T08:56+0300

мнения аналитиков

курсы валют

российский рынок акций

?1710482217

МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. В четверг, 14 марта, внутренний валютный рынок продемонстрировал разнонаправленную динамику по рублевым парам. Курс доллара к рублю вырос на 0,24%, составив 91,72 рубля за доллар. Курс китайского юаня к российской валюте поднялся на 0,11% до 12,70 рубля. При этом евро подешевел по отношению к рублю на 0,37%, его курс опустился до 99,80 рубля за евро.Смешанная динамика рублевых пар была обусловлена резким укреплением американского доллара на торгах в США после публикации данных по инфляции цен американских производителей. Согласно опубликованной статистике, в феврале индекс цен производителей в годовом исчислении вырос на 1,6%, превысив прогнозное значение 1,1% и предыдущий показатель 1,0%. В месячном выражении индекс тоже продемонстрировал более сильный рост на 0,6%, чем ожидалось (0,3%), и предыдущее значение 0,3%.Базовый индекс цен производителей США, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, увеличился на 2,0% в годовом исчислении, опередив ожидавшийся аналитиками рост на 1,9%. В месячном выражении он вырос на 0,3% после роста на 0,5% месяцем ранее и прогнозировавшегося повышения на 0,2%.Данные указали на более устойчивый характер инфляционных процессов в экономике США, чем предполагалось ранее. Это вынудило рынки пересмотреть ожидания относительно быстрого снижения процентных ставок Федеральной резервной системой. В результате доходности гособлигаций США резко выросли, что привело к укреплению доллара и снижению аппетита к рисковым активам.Инструмент FedWatch от CME Group показывает, что рынки сейчас оценивают вероятность снижения ставки на июньском заседании ФРС примерно в 60%. Это помогает удерживать падение фондовых индексов и рисковых активов в пределах допустимого диапазона.На нефтяном рынке в четверг произошел значительный рост котировок. По итогам торгов баррель нефти Brent подорожал на 1,38% до $85,07. Поддержку ценам оказали технические факторы, сохраняющиеся геополитические риски, а также повышение Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза глобального спроса на нефть.Покупатели нефти смогли пробить важное сопротивление на уровне $84 за баррель. МЭА повысило оценку мирового спроса на нефть в 2024 году на 200 тысяч баррелей в сутки до 103,2 млн баррелей в сутки. При этом, согласно данным агентства, экспорт российской нефти и нефтепродуктов в феврале сократился на 140 тысяч баррелей в сутки по сравнению с январем до 7,6 млн баррелей в день.Рост нефтяных котировок сдерживался резким ралли доллара, индекс которого поднялся до 103,39 пункта. Доллар получил импульс к росту после публикации данных о более высокой, чем ожидалось, инфляции цен производителей в США. Эти сведения охладили ожидания участников рынка относительно скорого снижения процентных ставок Федеральным резервом.В пятницу 15 марта торги по нефти Brent в Азии открылись вблизи $85,22 за баррель. Ближайшей целью для быков выступает отметка $87,50, а в моменте покупатели могут даже попытаться протестировать $88,50. На внутреннем российском рынке курс открылся вблизи уровней закрытия предыдущего дня. Индекс доллара торгуется с повышением, поэтому рубль остается под давлением.С 15 по 17 марта в России проходят выборы президента, который будет возглавлять страну в течение следующих шести лет. Однако это событие, как ожидается, не окажет существенного влияния на валютный рынок.Узкий диапазон консолидации доллара к рублю 91,20-92,00 сигнализирует о высокой вероятности прорыва к 92,50 рубля. В поддержку российской валюты играют дорожающая нефть и жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ. К закрытию торгов в пятницу не исключено снижение курса доллара до отметки 91,20 рубля.Индекс Мосбиржи снизился на 0,71% и составил 3297 пунктов. Индекс РТС также продемонстрировал снижение на 0,81%, опустившись до 1133,12 пункта. Рост цен на нефть не смог оказать поддержку покупателям на российском фондовом рынке.Нисходящая коррекция усилилась после пробоя отметки 3310 пунктов по индексу Мосбиржи. Минимальный уровень был зафиксирован на отметке 3287 пунктов. Идеальным уровнем для коррекционного снижения, чтобы не нарушить восходящий тренд, является 3265 пунктов. Однако при более глубокой коррекции целевым уровнем может стать 3230 пунктов.Таким образом, несмотря на повышение нефтяных котировок, российские фондовые индексы завершили торги четверга существенным снижением, продолжив нисходящую коррекцию внутри восходящего тренда.

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, российский рынок акций