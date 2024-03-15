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Главы регионов проголосовали на президентских выборах

Главы регионов проголосовали на президентских выборах - 15.03.2024, ПРАЙМ

Главы регионов проголосовали на президентских выборах

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу приняли участие в голосовании на выборах президента России. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:06+0300

2024-03-15T09:06+0300

2024-03-15T09:06+0300

выборы президента россии

александр беглов

челябинск

санкт-петербург

голосование

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 мар - ПРАЙМ. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава Челябинской области Алексей Текслер в пятницу приняли участие в голосовании на выборах президента России. Беглов прибыл на избирательный участок №153 в школе на улице Кораблестроителей вскоре после его открытия в 8.00 мск., передает корреспондент РИА Новости"Я лично голосовал за будущее нашей страны — за своих детей, за своих внуков, чтобы они могли спокойно жить, развиваться, говорить на родном языке... Вот это, наверное, важно. Я голосовал за будущее нашего города, потому что это тоже очень важно", — заявил Беглов журналистам. Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил, что проголосовал вместе с супругой."Вместе с супругой проголосовали на выборах президента России. Сделали это на участке в моей школе в Челябинске. Выборы главы государства — это главные выборы нашей страны. И в эти дни важно показать всему миру нашу сплоченность", — написал он в своем Telegram-канале.Он отметил, что Челябинская область всегда была опорой России, а за последние годы все прошли большой и трудный путь, став сильнее. "Развиваемся во всех сферах, несмотря на давление и санкции. Вместе идем к победе. Важно продолжить начатое, важно продолжить созидать. Приходите на избирательные участки. Голосуйте за будущее нашей страны, за развитие нашей области", — сказал ТекслерВ Челябинской области, по данным областной избирательной комиссии, в 08.00 (06.00 мск) открылись более 2 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20.00 (18.00 мск). На 1 января 2024 года численность избирателей в Челябинской области составляет 2,58 миллиона человек.Кроме того, в голосовании принял участие председатель Центрального духовного управления буддистов (ЦДУБ) Геше Йонтен (Сергей Киришов). Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.Геше Йонтен проголосовал очно на одном из избирательных участков Москвы. Ранее он назвал президентские выборы одним из самых ответственных событий на фоне санкций и спецоперации и посоветовал россиянам проголосовать. По его словам, буддийское духовенство в большей части всегда рекомендует идти на выборы, вместе с тем, "духовенство никогда не говорит верующим, за кого голосовать", поскольку "это должен быть ответственный выбор каждого".Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.

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александр беглов, челябинск, санкт-петербург, голосование