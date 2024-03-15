Рынок акций упал, но ненадолго - 15.03.2024, ПРАЙМ
Рынок акций упал, но ненадолго
Индекс Мосбиржи потерял еще 0,7% и снизился под 3300 п. После ралли и выхода индекса на двухлетние максимумы техническая локальная коррекция не страшит,... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:46+0300
2024-03-15T09:46+0300
2024-03-15T09:46+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 0,7% и снизился под 3300 п. После ралли и выхода индекса на двухлетние максимумы техническая локальная коррекция не страшит, глобальный тренд вверх сохраняется, и после отката есть вариант движения рынка уже выше 3600 п., но это вопрос II полугодия. А пока снижение цен бумаг создает интересные возможности для пополнения портфелей под перспективу новых максимумов.Сильнее рынка были акции Росбанка (+22%) на новости о консолидации бизнеса с ТКС Холдинг. Кстати, в понедельник возобновляются торги акциями "Тинькофф" после месячной паузы на фоне редомициляции корпорации. В плюсе закрылись "префы" Мечела, Татнефти и Сургутнефтегаза — рост цен на нефть повышает ожидания высоких дивидендов по привилегированным бумагам.Рубль за неделю потерял чуть больше процента, а это не так и много, учитывая обвал цен ОФЗ из-за промедления с понижением ставки ЦБ. На следующей неделе курс доллара может даже ослабнуть — выборы пройдут, и жесткая геополитическая ситуация на границе может несколько разрядиться.
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 0,7% и снизился под 3300 п. После ралли и выхода индекса на двухлетние максимумы техническая локальная коррекция не страшит, глобальный тренд вверх сохраняется, и после отката есть вариант движения рынка уже выше 3600 п., но это вопрос II полугодия. А пока снижение цен бумаг создает интересные возможности для пополнения портфелей под перспективу новых максимумов.
Сильнее рынка были акции Росбанка (+22%) на новости о консолидации бизнеса с ТКС Холдинг. Кстати, в понедельник возобновляются торги акциями "Тинькофф" после месячной паузы на фоне редомициляции корпорации. В плюсе закрылись "префы" Мечела, Татнефти и Сургутнефтегаза — рост цен на нефть повышает ожидания высоких дивидендов по привилегированным бумагам.
Рубль за неделю потерял чуть больше процента, а это не так и много, учитывая обвал цен ОФЗ из-за промедления с понижением ставки ЦБ. На следующей неделе курс доллара может даже ослабнуть — выборы пройдут, и жесткая геополитическая ситуация на границе может несколько разрядиться.
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