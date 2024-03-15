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Рынок акций упал, но ненадолго - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций упал, но ненадолго
Рынок акций упал, но ненадолго - 15.03.2024, ПРАЙМ
Рынок акций упал, но ненадолго
Индекс Мосбиржи потерял еще 0,7% и снизился под 3300 п. После ралли и выхода индекса на двухлетние максимумы техническая локальная коррекция не страшит,... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:46+0300
2024-03-15T09:46+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
торги
акции
?1710485180
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 0,7% и снизился под 3300 п. После ралли и выхода индекса на двухлетние максимумы техническая локальная коррекция не страшит, глобальный тренд вверх сохраняется, и после отката есть вариант движения рынка уже выше 3600 п., но это вопрос II полугодия. А пока снижение цен бумаг создает интересные возможности для пополнения портфелей под перспективу новых максимумов.Сильнее рынка были акции Росбанка (+22%) на новости о консолидации бизнеса с ТКС Холдинг. Кстати, в понедельник возобновляются торги акциями "Тинькофф" после месячной паузы на фоне редомициляции корпорации. В плюсе закрылись "префы" Мечела, Татнефти и Сургутнефтегаза — рост цен на нефть повышает ожидания высоких дивидендов по привилегированным бумагам.Рубль за неделю потерял чуть больше процента, а это не так и много, учитывая обвал цен ОФЗ из-за промедления с понижением ставки ЦБ. На следующей неделе курс доллара может даже ослабнуть — выборы пройдут, и жесткая геополитическая ситуация на границе может несколько разрядиться.
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192
40
192
40
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5
4.7
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, торги, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Торги, Акции
09:46 15.03.2024
 

Рынок акций упал, но ненадолго

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи потерял еще 0,7% и снизился под 3300 п. После ралли и выхода индекса на двухлетние максимумы техническая локальная коррекция не страшит, глобальный тренд вверх сохраняется, и после отката есть вариант движения рынка уже выше 3600 п., но это вопрос II полугодия. А пока снижение цен бумаг создает интересные возможности для пополнения портфелей под перспективу новых максимумов.
Сильнее рынка были акции Росбанка (+22%) на новости о консолидации бизнеса с ТКС Холдинг. Кстати, в понедельник возобновляются торги акциями "Тинькофф" после месячной паузы на фоне редомициляции корпорации. В плюсе закрылись "префы" Мечела, Татнефти и Сургутнефтегаза — рост цен на нефть повышает ожидания высоких дивидендов по привилегированным бумагам.
Рубль за неделю потерял чуть больше процента, а это не так и много, учитывая обвал цен ОФЗ из-за промедления с понижением ставки ЦБ. На следующей неделе курс доллара может даже ослабнуть — выборы пройдут, и жесткая геополитическая ситуация на границе может несколько разрядиться.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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