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Дома экс-адвоката Трампа могут продать на фоне его банкротства, пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Дома экс-адвоката Трампа могут продать на фоне его банкротства, пишут СМИ
Дома экс-адвоката Трампа могут продать на фоне его банкротства, пишут СМИ - 15.03.2024, ПРАЙМ
Дома экс-адвоката Трампа могут продать на фоне его банкротства, пишут СМИ
Недвижимость бывшего адвоката экс-главы Белого дома США Дональда Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в штатах Нью-Йорк и Флорида могут выставить на торги... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:30+0300
2024-03-15T10:30+0300
дональд трамп
адвокат
?1710487852
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Недвижимость бывшего адвоката экс-главы Белого дома США Дональда Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в штатах Нью-Йорк и Флорида могут выставить на торги на фоне прохождения политиком процедуры банкротства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов политика. "Дома... Джулиани в Нью-Йорке и Флориде могут быть выставлены на продажу, чтобы помочь ему заработать средства, пока он занимается процедурой банкротства", — говорится в материале со ссылкой на адвокатов Джулиани. Bloomberg также сообщил со ссылкой на заявление специалиста по проведению процедуры банкротства Хита Бергера из компании Berger Fischoff Shumer Wexler &amp; Goodman LLP, что предлагаемое соглашение о листинге кондоминиума Джулиани в Нью-Йорке находится на стадии доработки. Bloomberg отмечает со ссылкой на данные финансовой отчетности политика, квартира Джулиани на Манхэттене оценивается примерно в 5,6 миллиона долларов. Представляющий необеспеченных кредиторов Джулиани комитет, недавно обратился в суд по делам о банкротстве с просьбой разрешить ему расследовать финансовые дела Руди Джулиани, отмечает агентство. Комитет ведет переговоры с Джулиани о продажи недвижимости во Флориде. "Комитет, представляющий необеспеченных кредиторов Джулиани, в том числе сотрудников избиркома, работает над тем, чтобы выставить на продажу его дом в городе Палм-Бич штата Флорида", — говорится в материале. Кроме того, со ссылкой на судебные документы Bloomberg сообщает, что дом во Флориде оценивается в 3,5 миллиона долларов. В декабре Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных процессах, подал заявление о банкротстве. В документах, поданных юристом, его долги оцениваются в сумму "от 100 до 500 миллионов долларов", а общая стоимость принадлежащих ему активов — до 10 миллионов. При этом лишь в декабре суд в США обязал соратника Трампа выплатить почти 150 миллионов долларов двум сотрудникам избирательной кампании штата Джорджия, которых Джулиани обвинил в манипуляциях с бюллетенями. Экс-адвокат и сам неоднократно публично заявлял, что находится в тяжелом финансовом положении. В ходе процесса по делу о клевете против сотрудников избиркома в Джорджии он признавал, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию для него будет равносильно "гражданскому эквиваленту смертной казни". Процесс против Джулиани в Джорджии не единственный. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что тот недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
https://1prime.ru/20240314/tramp-846283152.html
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192
40
192
40
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1
5
4.7
96
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192
40
192
40
дональд трамп, адвокат
Дональд Трамп, адвокат
10:30 15.03.2024
 
Дома экс-адвоката Трампа могут продать на фоне его банкротства, пишут СМИ

Bloomberg: дома экс-адвоката Трампа в Нью-Йорке и Флориде могут продать из-за банкротства

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Недвижимость бывшего адвоката экс-главы Белого дома США Дональда Трампа и экс-мэра Нью-Йорка Руди Джулиани в штатах Нью-Йорк и Флорида могут выставить на торги на фоне прохождения политиком процедуры банкротства. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на адвокатов политика.
"Дома... Джулиани в Нью-Йорке и Флориде могут быть выставлены на продажу, чтобы помочь ему заработать средства, пока он занимается процедурой банкротства", — говорится в материале со ссылкой на адвокатов Джулиани.
Bloomberg также сообщил со ссылкой на заявление специалиста по проведению процедуры банкротства Хита Бергера из компании Berger Fischoff Shumer Wexler & Goodman LLP, что предлагаемое соглашение о листинге кондоминиума Джулиани в Нью-Йорке находится на стадии доработки. Bloomberg отмечает со ссылкой на данные финансовой отчетности политика, квартира Джулиани на Манхэттене оценивается примерно в 5,6 миллиона долларов.
Представляющий необеспеченных кредиторов Джулиани комитет, недавно обратился в суд по делам о банкротстве с просьбой разрешить ему расследовать финансовые дела Руди Джулиани, отмечает агентство. Комитет ведет переговоры с Джулиани о продажи недвижимости во Флориде.
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"Комитет, представляющий необеспеченных кредиторов Джулиани, в том числе сотрудников избиркома, работает над тем, чтобы выставить на продажу его дом в городе Палм-Бич штата Флорида", — говорится в материале.
Кроме того, со ссылкой на судебные документы Bloomberg сообщает, что дом во Флориде оценивается в 3,5 миллиона долларов.
В декабре Джулиани, столкнувшийся с многомиллионными издержками в связи со своим участием в нескольких судебных процессах, подал заявление о банкротстве. В документах, поданных юристом, его долги оцениваются в сумму "от 100 до 500 миллионов долларов", а общая стоимость принадлежащих ему активов — до 10 миллионов. При этом лишь в декабре суд в США обязал соратника Трампа выплатить почти 150 миллионов долларов двум сотрудникам избирательной кампании штата Джорджия, которых Джулиани обвинил в манипуляциях с бюллетенями.
Экс-адвокат и сам неоднократно публично заявлял, что находится в тяжелом финансовом положении. В ходе процесса по делу о клевете против сотрудников избиркома в Джорджии он признавал, что обязательство выплатить многомиллионную компенсацию для него будет равносильно "гражданскому эквиваленту смертной казни".
Процесс против Джулиани в Джорджии не единственный. В сентябре новый иск против Джулиани подал один из работавших с ним юристов, он считает, что тот недоплатил ему, и требует компенсацию в 1,3 миллиона долларов.
 
Дональд Трампадвокат
 
 
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