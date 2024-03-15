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В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК
В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК - 15.03.2024, ПРАЙМ
В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК
Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года,... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:36+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство по поручению президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта. Необходимость решения этой задачи учтена в обновленном стратегическом направлении в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в числе приоритетов указанного стратегического направления - осуществление цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса на основе российских технологий, включая отечественные сквозные цифровые технологии, формирование единой отраслевой технической политики в области информационных технологий. Важной задачей также названо развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли, автоматизация процессов их взаимодействия с органами госвласти. Цель стратегического направления - достижение высокого уровня цифровой зрелости основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора России на новые управленческий и технологический уровни, а также создание условий для долгосрочного развития отрасли. Решать эти задачи предполагается за счет поддержки разработки и внедрения отечественных сквозных технологий, формирования отраслевого заказа на их внедрение, перехода организаций ТЭКа на широкое применение облачных вычислений, а также обеспечения условий активного применения технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта. Кроме того, предусмотрено развитие отраслевых образовательных программ в этой области с апробированием новых механизмов практического обучения.
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тэк, энергетика рф
В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК
Правительство утвердило стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК до 2030 года
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина.
"Правительство по поручению президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта. Необходимость решения этой задачи учтена в обновленном стратегическом направлении в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в числе приоритетов указанного стратегического направления - осуществление цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса на основе российских технологий, включая отечественные сквозные цифровые технологии, формирование единой отраслевой технической политики в области информационных технологий.
Важной задачей также названо развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли, автоматизация процессов их взаимодействия с органами госвласти.
Правительство продлило поддержку предприятий энергетики и ЖКХ
Цель стратегического направления - достижение высокого уровня цифровой зрелости основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора России на новые управленческий и технологический уровни, а также создание условий для долгосрочного развития отрасли.
Решать эти задачи предполагается за счет поддержки разработки и внедрения отечественных сквозных технологий, формирования отраслевого заказа на их внедрение, перехода организаций ТЭКа на широкое применение облачных вычислений, а также обеспечения условий активного применения технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта. Кроме того, предусмотрено развитие отраслевых образовательных программ в этой области с апробированием новых механизмов практического обучения.