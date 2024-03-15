https://1prime.ru/20240315/846334461.html

В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК

В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК - 15.03.2024, ПРАЙМ

В России утвердили стратегическое направление цифровой трансформации ТЭК

Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года,... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T10:36+0300

2024-03-15T10:36+0300

2024-03-15T10:36+0300

тэк

энергетика рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83319/68/833196835_0:157:3082:1891_1920x0_80_0_0_850cd356b1bc95b46b1f93061b3b8878.jpg

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Правительство России утвердило обновленное стратегическое направление в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса страны до 2030 года, сообщила пресс-служба кабмина. "Правительство по поручению президента продолжает работу по достижению технологической независимости России от используемого иностранного софта. Необходимость решения этой задачи учтена в обновленном стратегическом направлении в области цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса (ТЭК) до 2030 года", - говорится в сообщении. Уточняется, что в числе приоритетов указанного стратегического направления - осуществление цифровой трансформации топливно-энергетического комплекса на основе российских технологий, включая отечественные сквозные цифровые технологии, формирование единой отраслевой технической политики в области информационных технологий. Важной задачей также названо развитие единых подходов к построению отдельных компонентов архитектуры информационных систем, введение единых стандартов обмена информацией между участниками отрасли, автоматизация процессов их взаимодействия с органами госвласти. Цель стратегического направления - достижение высокого уровня цифровой зрелости основных участников отрасли, ускоренный переход энергетического сектора России на новые управленческий и технологический уровни, а также создание условий для долгосрочного развития отрасли. Решать эти задачи предполагается за счет поддержки разработки и внедрения отечественных сквозных технологий, формирования отраслевого заказа на их внедрение, перехода организаций ТЭКа на широкое применение облачных вычислений, а также обеспечения условий активного применения технологий информационного моделирования и искусственного интеллекта. Кроме того, предусмотрено развитие отраслевых образовательных программ в этой области с апробированием новых механизмов практического обучения.

https://1prime.ru/20240204/842979005.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

тэк, энергетика рф