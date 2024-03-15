https://1prime.ru/20240315/846338799.html

Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев

Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев - 15.03.2024, ПРАЙМ

Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев

Немецкие пользователи соцсети X подвергли критике заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о продолжении поставок ЕС на Украину необходимых боеприпасов."Вы... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T12:02+0300

2024-03-15T12:02+0300

2024-03-15T12:02+0300

политика

германия

анналена бербок

украина

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X подвергли критике заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о продолжении поставок ЕС на Украину необходимых боеприпасов."Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — указал один из пользователей.Другой отметил, что Германия имеет отношение к этому конфликту."Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — подчеркнул третий.Еще один пользователь призвал Бербок подумать, к чему приведет воинственная политики стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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германия

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германия, анналена бербок, украина