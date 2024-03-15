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Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев
Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев - 15.03.2024, ПРАЙМ
Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев
Немецкие пользователи соцсети X подвергли критике заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о продолжении поставок ЕС на Украину необходимых боеприпасов."Вы... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T12:02+0300
2024-03-15T12:02+0300
политика
германия
анналена бербок
украина
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X подвергли критике заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о продолжении поставок ЕС на Украину необходимых боеприпасов."Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — указал один из пользователей.Другой отметил, что Германия имеет отношение к этому конфликту."Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — подчеркнул третий.Еще один пользователь призвал Бербок подумать, к чему приведет воинственная политики стран НАТО.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20240315/vooruzheniya-846336539.html
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германия, анналена бербок, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, Анналена Бербок, УКРАИНА
12:02 15.03.2024
 
Заявление Бербок об Украине обескуражило немцев

Пользователи соцсети X раскритиковали Бербок за призыв поставлять снаряды Украине

© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS SecretariatМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© CC BY 2.0 / photothek.net/Florian Gaertner/CBSS Secretariat
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Немецкие пользователи соцсети X подвергли критике заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о продолжении поставок ЕС на Украину необходимых боеприпасов.

"Вы только продлеваете конфликт такими действиями", — указал один из пользователей.
Другой отметил, что Германия имеет отношение к этому конфликту.

"Моей свободе угрожает только воинственная политика Бербок. Это катастрофа", — подчеркнул третий.

Еще один пользователь призвал Бербок подумать, к чему приведет воинственная политики стран НАТО.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
11:24
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
 
ПолитикаГЕРМАНИЯАнналена БербокУКРАИНА
 
 
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