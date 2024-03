Globaltrans завершил перерегистрацию с Кипра

https://1prime.ru/20240315/846347215.html

МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Один из крупнейших российских железнодорожных операторов группа Globaltrans завершила перерегистрацию компании с Кипра в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила компания. "Globaltrans" сегодня объявляет о том, что 15 марта 2024 года компания официально получила лицензию от Abu Dhabi Global Market Registration Authority в подтверждение успешного завершения процесса редомициляции с Кипра в экономическую зону Abu Dhabi Global Market с 26 февраля 2024 года", - говорится в сообщении компании в пятницу. Отмечается, что устав компании в обновленной редакции и новый состав совета директоров, которые были одобрены акционерами на внеочередном общем собрании акционеров 16 августа 2023 года, вступили в силу c даты завершения редомициляции. Согласно решению собрания, после редомициляции учет акций компании будет организован в электронном виде в соответствии с требованиями Abu Dhabi Global Market (ранее учет проводился в бумажной форме). "Компания получила необходимые одобрения регуляторов в отношении редомициляции, а также подтверждает сохранение своей депозитарной программы и листинга на Лондонской и Московской биржах. Действий со стороны акционеров компании в отношении редомициляции не требуется", - добавляется в сообщении. Globaltrans – одна из ведущих групп в сфере грузовых железнодорожных перевозок, которая работает через свои дочерние компании в России и странах СНГ. Структура казахского бизнесмена Кайрата Итемгенова - Aqniet Capital LLP – владеет 26,69% Globaltrans, а также заключила соглашение о приобретении акций компании у структуры Александра Елисеева и доли несвязанного акционера. После завершения сделок Aqniet Capital LLP будет владеть 32,12% оператора. Globaltrans после сообщения в январе о покупке 26,19% акций структурой Итемгенова писал, что 56,2% оператора составлял free-float, 11,5% - у Marigold Investments Ltd (бенефициар – Андрей Филатов, сооснователь Globaltrans), 5,1% - у Litten Investments Ltd (бенефициар - Александр Елисеев, неисполнительный директор и сооснователь Globaltrans), 0,9% - у Transportation Investments Management Ltd (бенефициары - Андрей Филатов, Никита Мишин и Константин Николаев, сооснователи Globaltrans), 0,1% - под контролем директоров и менеджмента.

