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Чебурашка встречает избирателей из Пушкино - 15.03.2024, ПРАЙМ
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Чебурашка встречает избирателей из Пушкино
Чебурашка встречает избирателей из Пушкино - 15.03.2024, ПРАЙМ
Чебурашка встречает избирателей из Пушкино
Избирателей из пушкинского городского округа в Московской области встречает Чебурашка, сообщили в Мособлизбиркоме. | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T10:54+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Избирателей из пушкинского городского округа в Московской области встречает Чебурашка, сообщили в Мособлизбиркоме.Соответствующее видео размещено в Telegram."Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?", - сказано в сообщении.Отмечается, что Чебурашка, одетый в цвета триколора, ходит по улице с авоськой апельсинов.
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голосование
Выборы президента России, голосование
10:54 15.03.2024 (обновлено: 10:57 15.03.2024)
 
Чебурашка встречает избирателей из Пушкино

Мособлизбирком: избирателей из Пушкино на выборах президента России встречает Чебурашка

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЧебурашка
Чебурашка - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Избирателей из пушкинского городского округа в Московской области встречает Чебурашка, сообщили в Мособлизбиркоме.
Соответствующее видео размещено в Telegram.
"Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Чебурашка, одетый в цвета триколора, ходит по улице с авоськой апельсинов.
 
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