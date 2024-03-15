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Чебурашка встречает избирателей из Пушкино

Чебурашка встречает избирателей из Пушкино - 15.03.2024, ПРАЙМ

Чебурашка встречает избирателей из Пушкино

Избирателей из пушкинского городского округа в Московской области встречает Чебурашка, сообщили в Мособлизбиркоме. | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T10:54+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Избирателей из пушкинского городского округа в Московской области встречает Чебурашка, сообщили в Мособлизбиркоме.Соответствующее видео размещено в Telegram."Вот это заряд позитива с самого утра! Круто встречают первых голосующих в Пушкинском городском округе. Интересно, а апельсины настоящие?", - сказано в сообщении.Отмечается, что Чебурашка, одетый в цвета триколора, ходит по улице с авоськой апельсинов.

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