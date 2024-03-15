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Деньги послужили мотивом порчи урн для голосования, сообщила Памфилова

Деньги послужили мотивом порчи урн для голосования, сообщила Памфилова - 15.03.2024, ПРАЙМ

Деньги послужили мотивом порчи урн для голосования, сообщила Памфилова

Арестованные за повреждение урн для голосования признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, отметила глава Центральной... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T16:33+0300

2024-03-15T16:33+0300

2024-03-15T16:37+0300

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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Арестованные за повреждение урн для голосования признались, что делали это за деньги и не знали об уголовной ответственности, отметила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова."Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями – ред.). Это не безобидно", — отметила Памфилова на брифинге в ЦИК. Она добавила, что задержанных обещали 100 тысяч рублей."Так вот я хочу сказать, послушайте внимательно, это 141 статья УК РФ – воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии. До пяти лет", — отметила глава комиссии.Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев указал, что "наказание должно быть жестким для того, чтобы понимали, что такими методами власть не достигается".15 марта началось основное голосование в рамках выборов президента России. Около 12 часов дня по московскому времени зампредседателя ЦИК Николай Булаев сообщал, что в Ростове и Карачаево-Черкессии неизвестные вылили чернила в урны для голосования. По его словам, бюллетени портятся до состояния невозможности определить выбор избирателя. Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала инциденты порчей урн на участках для голосования в ряде регионов попыткой помешать нормальному ходу выборов и нарушить избирательные права россиян.Позднее сообщалось, что женщина в Москве вылила в урну красящее вещество. О порче бюллетеней зеленкой также сообщалось в Воронежской и Ростовской областях, а также в Симферополе.

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россия, выборы президента рф, уголовная ответственность