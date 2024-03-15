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Минтруд предложил финансировать переезд для работы в приоритетных отраслях
Минтруд предложил финансировать переезд для работы в приоритетных отраслях - 15.03.2024, ПРАЙМ
Минтруд предложил финансировать переезд для работы в приоритетных отраслях
Минтруд России разработал проект с расширением субсидирования переезда сотрудников для трудоустройства в приоритетные для страны отрасли, сообщили в... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T15:47+0300
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2024-03-15T15:47+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Минтруд России разработал проект с расширением субсидирования переезда сотрудников для трудоустройства в приоритетные для страны отрасли, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов. "Минтруд предложил расширить программу субсидирования трудовой мобильности. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей", - говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что сейчас господдержку получат работодатели оборонно-промышленного комплекса и предприятия новых регионов. При принятии проекта постановления компании смогут получать субсидии, если будут работать в приоритетной для региона отрасли экономики и выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону. Кроме того, объем вложений предприятия в проект в этом или в предыдущем финансовом периоде должен быть больше трех миллиардов рублей, а объем производства продукции или услуг по реализации проекта в ближайшие три года должен составить более 5% всего валового объема производства этих услуг в субъекте. Численность привлекаемых к работе сотрудников не может быть менее 100 человек. "Некоторые компании, такие как системообразующие предприятия или участники общественно-значимых проектов, могут быть исключены из этих требований в связи с их значимостью для региональной экономики", - сказано в сообщении. Сейчас государственная поддержка по программе субсидирования трудовой мобильности составляет 12 МРОТ, страховые взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Это примерно 300 тысяч рублей на каждого привлеченного работника.
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россия, минтруд, новости
Минтруд предложил финансировать переезд для работы в приоритетных отраслях
Минтруд предложил субсидировать переезд для работы в приоритетных сферах экономики
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Минтруд России разработал проект с расширением субсидирования переезда сотрудников для трудоустройства в приоритетные для страны отрасли, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления опубликован на сайте нормативно-правовых актов.
"Минтруд предложил расширить программу субсидирования трудовой мобильности. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия приоритетных для экономики региона отраслей", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что сейчас господдержку получат работодатели оборонно-промышленного комплекса и предприятия новых регионов. При принятии проекта постановления компании смогут получать субсидии, если будут работать в приоритетной для региона отрасли экономики и выплачивать зарплату не ниже среднемесячной по региону. Кроме того, объем вложений предприятия в проект в этом или в предыдущем финансовом периоде должен быть больше трех миллиардов рублей, а объем производства продукции или услуг по реализации проекта в ближайшие три года должен составить более 5% всего валового объема производства этих услуг в субъекте. Численность привлекаемых к работе сотрудников не может быть менее 100 человек.
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"Некоторые компании, такие как системообразующие предприятия или участники общественно-значимых проектов, могут быть исключены из этих требований в связи с их значимостью для региональной экономики", - сказано в сообщении.
Сейчас государственная поддержка по программе субсидирования трудовой мобильности составляет 12 МРОТ, страховые взносов в государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Это примерно 300 тысяч рублей на каждого привлеченного работника.