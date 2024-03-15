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Мажоретки. Во Франции оценили свои шансы выстоять против российской армии
Мажоретки. Во Франции оценили свои шансы выстоять против российской армии - 15.03.2024, ПРАЙМ
Мажоретки. Во Франции оценили свои шансы выстоять против российской армии
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить европейских солдат на Украину безумно, заявил высокопоставленный французский офицер в... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:30+0300
2024-03-15T11:30+0300
2024-03-15T11:37+0300
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МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить европейских солдат на Украину безумно, заявил высокопоставленный французский офицер в беседе с Marianne."Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно, что армия мажореток", — сказал он. По мнению военнослужащего, рещшение отправить французские войска сражаться на Украину стало бы крайне неразумным решением.Ранее французский лидер заявлял, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.
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Мажоретки. Во Франции оценили свои шансы выстоять против российской армии
Французский офицер: французская армия против ВС России сродни мажореткам
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ.
Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о намерении отправить европейских солдат на Украину безумно, заявил высокопоставленный французский офицер в беседе с Marianne
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"Не стоит обманывать себя: против русских мы все равно, что армия мажореток", — сказал он. По мнению военнослужащего, рещшение отправить французские войска сражаться на Украину стало бы крайне неразумным решением.
Риттер рассказал, какое подразделение может отправить Макрон на Украину
Ранее французский лидер заявлял, что страны Евросоюза намерены направить европейских солдат на Украину, что не допустить победу России. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Лидер партии "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меленшон также осудил заявление Макрона, предупредив о том, что оно напрямую вовлечет Францию в конфликт.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг также замечал, что альянс не намерен отправлять военнослужащих на Украину.