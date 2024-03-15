https://1prime.ru/20240315/strakhovanie-846362088.html
Сборы страховщиков в России в 2023 году выросли на 25,8 процента
Сборы страховщиков в России в 2023 году выросли на 25,8 процента - 15.03.2024, ПРАЙМ
Сборы страховщиков в России в 2023 году выросли на 25,8 процента
Общий объем премий российских страховщиков в 2023 году вырос на 25,8%, до 2,3 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T18:25+0300
2024-03-15T18:25+0300
2024-03-15T18:25+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d80794a9fa6d3bdc08ebce7b37c78ac3.jpg
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Общий объем премий российских страховщиков в 2023 году вырос на 25,8%, до 2,3 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за четвертый квартал 2023 года". "В 2023 году страховой рынок вырос на 25,8%, до 2,3 триллиона рублей… На это повлияли рост экономической и кредитной активности, инфляционные факторы, а также эффект низкой базы 2022 года. Драйверами роста страхового рынка в 2023 г. в страховании жизни стали все основные виды, включая инвестиционное, накопительное и кредитное страхование, а в страховании ином, чем страхование жизни, – автострахование", - говорится там же. В 2023 году чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 2 раза относительно показателя годом ранее, до 322,3 миллиарда рублей. Такая динамика была обеспечена в основном результатами инвестиционной деятельности: в первую очередь за счет положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля, отмечается там же. В 2022 году страховщики получили убыток по этим операциям – рубль в тот период укрепился. Также по итогам 2023 года улучшились результаты от операций с финансовыми инструментами. Это связано с восстановлением фондового рынка после падения в 2022 году, говорится в обзоре. "Совокупная величина капитала страховщиков в 2023 году достигла 1,4 триллиона рублей (+23,9% относительно показателя годом ранее). Величина страховых резервов – 3,3 триллиона рублей (+12,1%), в первую очередь за счет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", - указывается там же. Совокупный объем активов страховщиков в 2023 году увеличился на 14,6%, до 5,3 триллиона рублей. Структура активов изменилась: доля долговых инструментов в активах страховщиков на конец 2023 года понизилась до 42% (-2 п.п. относительно показателя годом ранее) – за счет сокращения доли государственных и муниципальных облигаций; доля корпоративных облигаций, напротив, выросла. Доля вложений активов в акции снизилась до 3,2% (-0,4 п.п. относительно показателя годом ранее), говорится в обзоре. При этом на фоне увеличения ставок по депозитам, произошедшего вслед за повышением ключевой ставки, страховщики перенаправляли средства в эти консервативные инструменты – доля депозитов в активах страховых компаний выросла на 3,8 п.п. за год, до 21,6%, добавляется там же.
https://1prime.ru/20240315/846348887.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/81/841458131_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b3c383d4b63dc92427e3f25bded1fce1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Сборы страховщиков в России в 2023 году выросли на 25,8 процента
ЦБ: сборы страховщиков в России в 2023 году выросли на 25,8%, до 2,3 триллиона рублей
МОСКВА, 15 мар - ПРАЙМ. Общий объем премий российских страховщиков в 2023 году вырос на 25,8%, до 2,3 триллиона рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков за четвертый квартал 2023 года".
"В 2023 году страховой рынок вырос на 25,8%, до 2,3 триллиона рублей… На это повлияли рост экономической и кредитной активности, инфляционные факторы, а также эффект низкой базы 2022 года. Драйверами роста страхового рынка в 2023 г. в страховании жизни стали все основные виды, включая инвестиционное, накопительное и кредитное страхование, а в страховании ином, чем страхование жизни, – автострахование", - говорится там же.
В 2023 году чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в 2 раза относительно показателя годом ранее, до 322,3 миллиарда рублей. Такая динамика была обеспечена в основном результатами инвестиционной деятельности: в первую очередь за счет положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля, отмечается там же.
В 2022 году страховщики получили убыток по этим операциям – рубль в тот период укрепился. Также по итогам 2023 года улучшились результаты от операций с финансовыми инструментами. Это связано с восстановлением фондового рынка после падения в 2022 году, говорится в обзоре.
АСВ выплатило вкладчикам "Киви банка" более трех миллиардов рублей
"Совокупная величина капитала страховщиков в 2023 году достигла 1,4 триллиона рублей (+23,9% относительно показателя годом ранее). Величина страховых резервов – 3,3 триллиона рублей (+12,1%), в первую очередь за счет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни", - указывается там же.
Совокупный объем активов страховщиков в 2023 году увеличился на 14,6%, до 5,3 триллиона рублей. Структура активов изменилась: доля долговых инструментов в активах страховщиков на конец 2023 года понизилась до 42% (-2 п.п. относительно показателя годом ранее) – за счет сокращения доли государственных и муниципальных облигаций; доля корпоративных облигаций, напротив, выросла. Доля вложений активов в акции снизилась до 3,2% (-0,4 п.п. относительно показателя годом ранее), говорится в обзоре.
При этом на фоне увеличения ставок по депозитам, произошедшего вслед за повышением ключевой ставки, страховщики перенаправляли средства в эти консервативные инструменты – доля депозитов в активах страховых компаний выросла на 3,8 п.п. за год, до 21,6%, добавляется там же.