Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240315/ukraine-846333178.html
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине
Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:53+0300
2024-03-15T09:53+0300
политика
россия
украина
жозеп боррель
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/28/841322859_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1cf40925c55ba2ac4dd0de2e69b833d5.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Agence France Press."Именно этой весной, этим летом и до осени... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - приводит AFP слова политика.Боррель также отметил, что по мнению ряда аналитиков, летом ожидается "серьезное российское наступление". По этой причине, Киев не может ждать до появления результата следующих выборов в США.Кроме того, для увеличения поддержки Киева Европа и Соединенные Штаты наращивают промышленные мощности в сфере обороны, заключил он.Ранее постпреды стран ЕС одобрили предачу пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Киеву в 2024 году.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что страны альянса направили Киеву 99 процентов всей оборонной поддержки, но украинская сторона требует еще больше.Экс-президент США Дональд Трамп ранее выступал с инициативой оказывать поддержку Украине только через займы.
https://1prime.ru/20240313/ukraina-846276019.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/28/841322859_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_171192326e6dc18d5b1bcce11219cd63.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, жозеп боррель, новости
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Жозеп Боррель, Новости
09:53 15.03.2024
 
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине

Боррель: следующие несколько месяцев станут решающими на Украине

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Agence France Press.
"Именно этой весной, этим летом и до осени... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - приводит AFP слова политика.
Боррель также отметил, что по мнению ряда аналитиков, летом ожидается "серьезное российское наступление". По этой причине, Киев не может ждать до появления результата следующих выборов в США.
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2024
Постпреды ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине
13 марта, 20:23
Кроме того, для увеличения поддержки Киева Европа и Соединенные Штаты наращивают промышленные мощности в сфере обороны, заключил он.
Ранее постпреды стран ЕС одобрили предачу пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Киеву в 2024 году.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что страны альянса направили Киеву 99 процентов всей оборонной поддержки, но украинская сторона требует еще больше.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее выступал с инициативой оказывать поддержку Украине только через займы.
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАЖозеп БоррельНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала