https://1prime.ru/20240315/ukraine-846333178.html

Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине

Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ

Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине

Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T09:53+0300

2024-03-15T09:53+0300

2024-03-15T09:53+0300

политика

россия

украина

жозеп боррель

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/28/841322859_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_1cf40925c55ba2ac4dd0de2e69b833d5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Agence France Press."Именно этой весной, этим летом и до осени... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - приводит AFP слова политика.Боррель также отметил, что по мнению ряда аналитиков, летом ожидается "серьезное российское наступление". По этой причине, Киев не может ждать до появления результата следующих выборов в США.Кроме того, для увеличения поддержки Киева Европа и Соединенные Штаты наращивают промышленные мощности в сфере обороны, заключил он.Ранее постпреды стран ЕС одобрили предачу пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Киеву в 2024 году.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что страны альянса направили Киеву 99 процентов всей оборонной поддержки, но украинская сторона требует еще больше.Экс-президент США Дональд Трамп ранее выступал с инициативой оказывать поддержку Украине только через займы.

https://1prime.ru/20240313/ukraina-846276019.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, жозеп боррель, новости