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Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине - 15.03.2024, ПРАЙМ
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине
Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T09:53+0300
2024-03-15T09:53+0300
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БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ. Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит Agence France Press."Именно этой весной, этим летом и до осени... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - приводит AFP слова политика.Боррель также отметил, что по мнению ряда аналитиков, летом ожидается "серьезное российское наступление". По этой причине, Киев не может ждать до появления результата следующих выборов в США.Кроме того, для увеличения поддержки Киева Европа и Соединенные Штаты наращивают промышленные мощности в сфере обороны, заключил он.Ранее постпреды стран ЕС одобрили предачу пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Киеву в 2024 году.Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что страны альянса направили Киеву 99 процентов всей оборонной поддержки, но украинская сторона требует еще больше.Экс-президент США Дональд Трамп ранее выступал с инициативой оказывать поддержку Украине только через займы.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Жозеп Боррель, Новости
Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими на Украине
Боррель: следующие несколько месяцев станут решающими на Украине
БРЮССЕЛЬ, 15 мар - ПРАЙМ.
Исход конфликта на Украине будет решен в ближайшие месяцы, поэтому страны Запада должны активно поддерживать Киев в вопросе оказания военной помощи, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, его слова приводит
Agence France Press.
"Именно этой весной, этим летом и до осени... Следующие месяцы будут решающими (для конфликта на Украине)", - приводит AFP слова политика.
Боррель также отметил, что по мнению ряда аналитиков, летом ожидается "серьезное российское наступление". По этой причине, Киев не может ждать до появления результата следующих выборов в США.
Постпреды ЕС согласовали увеличение фонда помощи Украине
Кроме того, для увеличения поддержки Киева Европа и Соединенные Штаты наращивают промышленные мощности в сфере обороны, заключил он.
Ранее постпреды стран ЕС одобрили предачу пяти миллиардов евро в Европейский фонд мира для предоставления военной помощи Киеву в 2024 году.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, отмечал, что страны альянса направили Киеву 99 процентов всей оборонной поддержки, но украинская сторона требует еще больше.
Экс-президент США Дональд Трамп ранее выступал с инициативой оказывать поддержку Украине только через займы.