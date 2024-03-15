https://1prime.ru/20240315/vooruzheniya-846336539.html

"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег

"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег - 15.03.2024, ПРАЙМ

"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег

Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет... | 15.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-15T11:24+0300

2024-03-15T11:24+0300

2024-03-15T11:24+0300

вооружения

запад

украина

помощь украине

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 15 мр - ПРАЙМ. Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет издание The European Conservative.Автор материалов напоминает, что дипломаты европейских стран в среду, 13 марта согласились направить Киеву дополнительные пять миллиардов евро, которые сначала внесут в Европейский фонд мира."Однако Европейский фонд мира считается “внебюджетной” схемой, поскольку средства ЕС не могут идти непосредственно на военные расходы. Тем не менее с начала российской спецоперации именно этот фонд стал для ЕС основным источником военной помощи Украине", - отмечает издание.Подчеркивается, что страны ЕС пока не могут договориться, каким именно образом должны осуществляться пожертвования. А на данный момент ЕС осуществляет пожертвования через передачу старой военной техники, указывает автор.Полный текст читай те на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240314/vooruzheniya-846312016.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, помощь украине