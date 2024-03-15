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"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег - 15.03.2024, ПРАЙМ
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"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:24+0300
2024-03-15T11:24+0300
вооружения
запад
украина
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МОСКВА, 15 мр - ПРАЙМ. Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет издание The European Conservative.Автор материалов напоминает, что дипломаты европейских стран в среду, 13 марта согласились направить Киеву дополнительные пять миллиардов евро, которые сначала внесут в Европейский фонд мира."Однако Европейский фонд мира считается “внебюджетной” схемой, поскольку средства ЕС не могут идти непосредственно на военные расходы. Тем не менее с начала российской спецоперации именно этот фонд стал для ЕС основным источником военной помощи Украине", - отмечает издание.Подчеркивается, что страны ЕС пока не могут договориться, каким именно образом должны осуществляться пожертвования. А на данный момент ЕС осуществляет пожертвования через передачу старой военной техники, указывает автор.Полный текст читай те на ИноСМИ
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запад, украина, помощь украине
Вооружения, ЗАПАД, УКРАИНА, помощь Украине
11:24 15.03.2024
 
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег

TEC: вместо денег страны ЕС продолжат отправлять Киеву старую военную технику

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 15 мр - ПРАЙМ. Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет издание The European Conservative.
Автор материалов напоминает, что дипломаты европейских стран в среду, 13 марта согласились направить Киеву дополнительные пять миллиардов евро, которые сначала внесут в Европейский фонд мира.
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"Однако Европейский фонд мира считается “внебюджетной” схемой, поскольку средства ЕС не могут идти непосредственно на военные расходы. Тем не менее с начала российской спецоперации именно этот фонд стал для ЕС основным источником военной помощи Украине", - отмечает издание.
Подчеркивается, что страны ЕС пока не могут договориться, каким именно образом должны осуществляться пожертвования. А на данный момент ЕС осуществляет пожертвования через передачу старой военной техники, указывает автор.
Полный текст читай те на ИноСМИ
 
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