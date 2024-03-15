https://1prime.ru/20240315/vooruzheniya-846336539.html
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег - 15.03.2024, ПРАЙМ
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет... | 15.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-15T11:24+0300
2024-03-15T11:24+0300
2024-03-15T11:24+0300
вооружения
запад
украина
помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 15 мр - ПРАЙМ. Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет издание The European Conservative.Автор материалов напоминает, что дипломаты европейских стран в среду, 13 марта согласились направить Киеву дополнительные пять миллиардов евро, которые сначала внесут в Европейский фонд мира."Однако Европейский фонд мира считается “внебюджетной” схемой, поскольку средства ЕС не могут идти непосредственно на военные расходы. Тем не менее с начала российской спецоперации именно этот фонд стал для ЕС основным источником военной помощи Украине", - отмечает издание.Подчеркивается, что страны ЕС пока не могут договориться, каким именно образом должны осуществляться пожертвования. А на данный момент ЕС осуществляет пожертвования через передачу старой военной техники, указывает автор.Полный текст читай те на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240314/vooruzheniya-846312016.html
запад
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запад, украина, помощь украине
Вооружения, ЗАПАД, УКРАИНА, помощь Украине
"Дополнительная" помощь Украине от ЕС: старая военная техника вместо денег
TEC: вместо денег страны ЕС продолжат отправлять Киеву старую военную технику
МОСКВА, 15 мр - ПРАЙМ.
Европейский союз будет передавать Украине пять миллиардов евро, но из-за запутанной ситуации с выделением средств передаст ей старую технику. Об этом пишет издание The European Conservative
.
Автор материалов напоминает, что дипломаты европейских стран в среду, 13 марта согласились направить Киеву дополнительные пять миллиардов евро, которые сначала внесут в Европейский фонд мира.
Названо новое ударное оружие, которое скоро "удивит" ВСУ
"Однако Европейский фонд мира считается “внебюджетной” схемой, поскольку средства ЕС не могут идти непосредственно на военные расходы. Тем не менее с начала российской спецоперации именно этот фонд стал для ЕС основным источником военной помощи Украине", - отмечает издание.
Подчеркивается, что страны ЕС пока не могут договориться, каким именно образом должны осуществляться пожертвования. А на данный момент ЕС осуществляет пожертвования через передачу старой военной техники, указывает автор.