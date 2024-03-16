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Явка на выборах президента России достигла 36,5 процента
Явка на выборах президента России достигла 36,5 процента - 16.03.2024, ПРАЙМ
Явка на выборах президента России достигла 36,5 процента
Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования достигла 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК РФ. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T08:57+0300
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2024-03-16T08:57+0300
выборы президента россии
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МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования достигла 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК РФ. На президентских выборах в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. А по итогам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
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голосование, россия
Выборы президента России, голосование, РОССИЯ
Явка на выборах президента России достигла 36,5 процента
Явка на выборах президента России на 8:40 составила 36,5 процента
МОСКВА, 16 мар - ПРАЙМ. Явка избирателей на выборах президента РФ к 8:40 мск второго дня голосования достигла 36,5%, следует из данных, представленных в информационном центре ЦИК РФ.
На президентских выборах в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, явка к 10.00 мск составляла 16,55%, к 12.00 мск — 34,72%, к 17.00 мск — 51,9%. А по итогам обработки 99,83% протоколов участковых комиссий она составила более 67%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.
С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.