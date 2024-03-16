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Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам - 16.03.2024, ПРАЙМ
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
Явка на выборах президента России в субботу на 15.00 (7.00 мск) в Сахалинской области достигла 57,36%, сообщает региональный избирком. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T09:12+0300
2024-03-16T09:12+0300
2024-03-16T09:12+0300
выборы президента россии
голосование
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Явка на выборах президента России в субботу на 15.00 (7.00 мск) в Сахалинской области достигла 57,36%, сообщает региональный избирком. "Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", — сказано в сообщении в Telegram-канале избиркома. На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.
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голосование
Выборы президента России, голосование
Явка на выборах в Сахалинской области приблизилась к 60 процентам
Явка на выборах президента России в Сахалинской области на 7:00 мск достигла 57,36%
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 мар – ПРАЙМ. Явка на выборах президента России в субботу на 15.00 (7.00 мск) в Сахалинской области достигла 57,36%, сообщает региональный избирком.
"Активность избирателей на выборах президента Российской Федерации на территории Сахалинской области по состоянию на 15 часов 16 марта составила 57,36% от общего числа избирателей", — сказано в сообщении в Telegram-канале избиркома.
На Сахалине и Курилах открыты 290 постоянных и 10 временных участковых избирательных комиссий, в списки для голосования включен 373 591 избиратель. В регионе действует центр общественного наблюдения, где все желающие смогут отслеживать процесс выборов, работают также почти 300 общественных наблюдателей. Досрочно на островах свое конституционное право реализовали более 10 тысяч человек.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
Явка в Пермском крае в первый день голосования превысила 30 процентов
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В 2020 году президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Конституцию РФ от 1993 года. Так, в соответствии со статьей 81, глава государства избирается путем всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании на шесть лет. Также изменения ограничили число сроков, в течение которых один и тот же гражданин может занимать должность главы государства, двумя. При этом ограничение не распространяется на лиц, занимавших пост главы государства до или во время вступления в силу поправок в основной закон.
С 2020 года в российское законодательство было внесено еще несколько изменений, касающихся выборов президента. Например, россияне получили право голосовать дистанционно. В марте 2022 года Путин подписал закон, который установил единые правила применения дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Помимо этого, гражданам, которые были осуждены к лишению свободы за совершение преступлений средней тяжести, в том числе связанным с экстремизмом, баллотироваться запретили. Также лица, причастные к деятельности признанных судом экстремистских или террористических организаций, лишились пассивного избирательного права, а иностранные агенты не могут принимать участие в выборах в любой форме.