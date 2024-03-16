https://1prime.ru/20240316/846372897.html

В Крыму рассказали, когда "скифское золото" может вернуться в Россию

В Крыму рассказали, когда "скифское золото" может вернуться в Россию - 16.03.2024, ПРАЙМ

В Крыму рассказали, когда "скифское золото" может вернуться в Россию

Возвращение коллекции "скифского золота" в крымские музеи возможно при выполнении целей СВО, заявил в интервью РИА Новости постпред республики Крым при... | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T10:15+0300

2024-03-16T10:15+0300

2024-03-16T11:24+0300

крым

скифское золото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар - ПРАЙМ. Возвращение коллекции "скифского золота" в крымские музеи возможно при выполнении целей СВО, заявил в интервью РИА Новости постпред республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов. По его словам, в Крыму хорошо знают о попытках Киева незаконным путем вывезти из музеев Украины культурные ценности в европейские страны, которые, в свою очередь, продолжают таким образом многовековую западную традицию ограбления колониально зависимых территорий. "Главное условие — наша скорейшая победа и выполнение целей СВО, освобождение украинской земли от нацистских преступников. Крымчане настойчивы и последовательны в требовании о возвращении артефактов. Мы постараемся найти всё, что будет украдено", — сказал Мурадов. Он также сообщил, что Крым оповестит аукционные дома на Западе и международную общественность о перечне коллекции артефактов "скифского золота", чтобы исключить их продажу на черном рынке."Недопустимо, чтобы экспонаты незаконным образом, без согласия музеев, вывезли с украинской территории и распродали. При этом мы учитываем, что известные аукционные площадки стараются соблюдать законодательство, запрещающее распродавать экспонаты музеев без их согласия. Будем за этим внимательно следить. Сделаем все возможное, чтобы музейные артефакты не были незаконно отчуждены и оказались в руках "черных торговцев", оповестим о перечне наших музейных экспонатов широкую международную общественность и будем просить ее о содействии в возвращении незаконно отторгнутых ценностей", — сказал он.Мурадов добавил, что в Крыму осознают ангажированность ЕСПЧ в деле о принадлежности коллекции крымских музеев "скифское золото", но рассчитывают на объективность суда."Жалоба музеев принята судом к рассмотрению, мы, конечно, рассчитываем на объективный подход ЕСПЧ к изучению серьезных нарушений прав музеев, хотя осознаем его политическую ангажированность. Также разделяем озабоченность МИД России по поводу возможного "распыления" коллекции. Хочу отдельно подчеркнуть, что и по международному, и по внутреннему законодательству Украины коллекция должна быть возвращена ее владельцам - крымским музеям - в полном объеме. Она является неотъемлемым достоянием жителей древней земли Тавриды", — подчеркнул он.Керченский историко-культурный заповедник (вошедший позднее в состав Восточно-Крымского), Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и "Херсонес Таврический" направили в 2013 году в Бонн, а затем в Амстердам выставку "Крым — золотой остров в Черном море". После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию. Апелляционный суд Амстердама 26 октября 2021 года решил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу, но тот оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции Украине. В ноябре 2023 года Музей Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердил РИА Новости, что передал коллекцию Киеву. Музеи Крыма подали иски к Украине и Нидерландам в ЕСПЧ.

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крым, скифское золото