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СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета
СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета - 16.03.2024, ПРАЙМ
СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета
Отсутствие систем защиты на самолете с министром обороны Грантом Шэппс позволило заглушить спутниковый сигнал, пишут The Times и ITV News. | 16.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-16T21:11+0300
2024-03-16T21:11+0300
2024-03-16T21:18+0300
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МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Отсутствие систем защиты на самолете с министром обороны Грантом Шэппс позволило заглушить спутниковый сигнал, пишут The Times и ITV News.The Times сообщило, что сигнал на самолете Dassault 900LX отсутствовал в течение получаса, находясь неподалеку с Калининградской области 14 марта.По данным ITV News, отсутствие защитных систем на VIP-джетах объясняется решением британским военных уменьшить на них финансирование. Позже представитель министерства обороны заявил, что власти решили отменить данное решение.Опрошенные The Times эксперты оценили сокращение финансирования в этом вопросе как "классический пример недальновидного перетягивания денег". Военный эксперт, редактор новостного сайта Defense Eye Тим Рипли завил, что VIP-персоны из-за отсутствия элементарных защитных систем пересаживались на специальные военные самолеты в регионах с высокой угрозой.Инициатор перераспределения финансирования министр обороны Бен Уоллес прокомментировал The Times свое решение тем, что не может оправдать "изъятие миллионов из военных программ, чтобы потратить их на тщеславный проект".
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мир, великобритания
СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета
ITV News: джет британского министра лишился навигации из-за сокращения бюджета
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ.
Отсутствие систем защиты на самолете с министром обороны Грантом Шэппс позволило заглушить спутниковый сигнал, пишут The Times
и ITV News
.
The Times сообщило, что сигнал на самолете Dassault 900LX отсутствовал в течение получаса, находясь неподалеку с Калининградской области 14 марта.
По данным ITV News, отсутствие защитных систем на VIP-джетах объясняется решением британским военных уменьшить на них финансирование. Позже представитель министерства обороны заявил, что власти решили отменить данное решение.
Опрошенные The Times эксперты оценили сокращение финансирования в этом вопросе как "классический пример недальновидного перетягивания денег".
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Военный эксперт, редактор новостного сайта Defense Eye Тим Рипли завил, что VIP-персоны из-за отсутствия элементарных защитных систем пересаживались на специальные военные самолеты в регионах с высокой угрозой.
Инициатор перераспределения финансирования министр обороны Бен Уоллес прокомментировал The Times свое решение тем, что не может оправдать "изъятие миллионов из военных программ, чтобы потратить их на тщеславный проект".