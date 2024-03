https://1prime.ru/20240316/velikobritaniya-846386457.html

СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета

СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета - 16.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: самолет министра Британии лишился навигации из-за сокращения бюджета

Отсутствие систем защиты на самолете с министром обороны Грантом Шэппс позволило заглушить спутниковый сигнал, пишут The Times и ITV News. | 16.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-16T21:11+0300

2024-03-16T21:11+0300

2024-03-16T21:18+0300

мир

великобритания

https://cdnn.1prime.ru/img/84215/33/842153350_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb5e98484041ce8edd3345090e6c7813.jpg

МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Отсутствие систем защиты на самолете с министром обороны Грантом Шэппс позволило заглушить спутниковый сигнал, пишут The Times и ITV News.The Times сообщило, что сигнал на самолете Dassault 900LX отсутствовал в течение получаса, находясь неподалеку с Калининградской области 14 марта.По данным ITV News, отсутствие защитных систем на VIP-джетах объясняется решением британским военных уменьшить на них финансирование. Позже представитель министерства обороны заявил, что власти решили отменить данное решение.Опрошенные The Times эксперты оценили сокращение финансирования в этом вопросе как "классический пример недальновидного перетягивания денег". Военный эксперт, редактор новостного сайта Defense Eye Тим Рипли завил, что VIP-персоны из-за отсутствия элементарных защитных систем пересаживались на специальные военные самолеты в регионах с высокой угрозой.Инициатор перераспределения финансирования министр обороны Бен Уоллес прокомментировал The Times свое решение тем, что не может оправдать "изъятие миллионов из военных программ, чтобы потратить их на тщеславный проект".

https://1prime.ru/20240315/weapons-846334180.html

великобритания

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мир, великобритания