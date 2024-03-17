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В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
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В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России - 17.03.2024, ПРАЙМ
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России
Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T07:02+0300
2024-03-17T07:03+0300
выборы президента россии
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении. Явка на выборах президента РФ во второй день голосования 16 марта составила 55,10% к 20.19 мск. Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск). Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск). На открытии избирательного участка в Ашхабаде собралась очередь приблизительно в 40 человек. Голосование проходит в спокойной и деловой обстановке. Ранее посольство РФ в Ашхабаде оповестило избирателей в Туркмении, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
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туркмения, выборы президента рф, голосование
Выборы президента России, ТУРКМЕНИЯ, Выборы президента РФ, голосование
07:02 17.03.2024 (обновлено: 07:03 17.03.2024)
 
В пяти городах Туркмении началось голосование на выборах президента России

Голосование на президентских выборах России началось в пяти городах Туркмении

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАшхабад
Ашхабад - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Голосование на выборах президента Российской Федерации началось в 8.00 (6.00 мск) в воскресенье в пяти городах Туркмении.
Явка на выборах президента РФ во второй день голосования 16 марта составила 55,10% к 20.19 мск.
Избирательные участки открылись в отделе образования, науки и культуры дипмиссии в столице - Ашхабаде, в центре культуры Лебапского велаята (области) в городе Туркменабаде (бывший Чарджоу), в здании городского хякимлика (мэрии) в городе Мары, в здании городской мэрии в городе Дашогуз, а также в консульском пункте посольства РФ в городе Туркменбаши (бывший Красноводск).
Голосование на выборах президента России продлится в Туркмении до 20.00 (18.00 мск).
На открытии избирательного участка в Ашхабаде собралась очередь приблизительно в 40 человек. Голосование проходит в спокойной и деловой обстановке.
Люди на оживленном перекрестке района Сибуя в Токио - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
В Токио и Сеуле россияне выстроились в очереди для голосования
06:38
Ранее посольство РФ в Ашхабаде оповестило избирателей в Туркмении, что принять участие в выборах смогут граждане России, достигшие 18-летнего возраста, избирательный бюллетень можно получить, предъявив действительный заграничный, служебный или дипломатический паспорт. Голосование также допускается по свидетельству на возвращение в Российскую Федерацию. Дистанционное электронное голосование для граждан, находящихся за границей, не предусмотрено.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
На выборах президента России в 2018 году в голосовании в Туркменистане приняли участие более 4 тысяч избирателей.
 
Выборы президента РоссииТУРКМЕНИЯВыборы президента РФголосование
 
 
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