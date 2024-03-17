https://1prime.ru/20240317/846393309.html
Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре
Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре - 17.03.2024, ПРАЙМ
Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре
Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T08:31+0300
2024-03-17T08:31+0300
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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг дипмиссии приняты меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На территории посольства Российской Федерации в турецкой столице – Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. Вначале прозвучал гимн Российской Федерации. Погода в Анкаре ясная, без осадков. Вокруг дипмиссии, как обычно, дежурят сотрудники по обеспечению безопасности, никаких эксцессов не наблюдается, процесс ведётся в спокойном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности избирательного процесса дипмиссия обратилась с просьбой к избирателям не приходить на участок для голосования с габаритными портфелями, сумками, а также детскими колясками, не брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств Российской Федерации в Трабзоне, Анталье и Стамбуле. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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турция, анкара, голосование
Выборы президента России, ТУРЦИЯ, Анкара, голосование
Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре
Избирательный участок на выборах президента России открылся в столице Турции
МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг дипмиссии приняты меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
На территории посольства Российской Федерации в турецкой столице – Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. Вначале прозвучал гимн Российской Федерации.
Погода в Анкаре ясная, без осадков. Вокруг дипмиссии, как обычно, дежурят сотрудники по обеспечению безопасности, никаких эксцессов не наблюдается, процесс ведётся в спокойном режиме.
Ранее в целях обеспечения безопасности избирательного процесса дипмиссия обратилась с просьбой к избирателям не приходить на участок для голосования с габаритными портфелями, сумками, а также детскими колясками, не брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы.
Голосование на выборах президента России началось в Алма-Ате и Баку
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств Российской Федерации в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.