https://1prime.ru/20240317/846393309.html

Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре

Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре - 17.03.2024, ПРАЙМ

Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре

Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T08:31+0300

2024-03-17T08:31+0300

2024-03-17T08:32+0300

выборы президента россии

турция

анкара

голосование

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Избирательный участок в связи с выборами президента России, образованный на территории посольства России в Анкаре, начал свою работу в 08.00 утра по мск, вокруг дипмиссии приняты меры безопасности, передает корреспондент РИА Новости с места событий. На территории посольства Российской Федерации в турецкой столице – Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. Вначале прозвучал гимн Российской Федерации. Погода в Анкаре ясная, без осадков. Вокруг дипмиссии, как обычно, дежурят сотрудники по обеспечению безопасности, никаких эксцессов не наблюдается, процесс ведётся в спокойном режиме. Ранее в целях обеспечения безопасности избирательного процесса дипмиссия обратилась с просьбой к избирателям не приходить на участок для голосования с габаритными портфелями, сумками, а также детскими колясками, не брать с собой жидкости, колющие и режущие предметы. Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств Российской Федерации в Трабзоне, Анталье и Стамбуле. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

https://1prime.ru/20240317/846391884.html

турция

анкара

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турция, анкара, голосование