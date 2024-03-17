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На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей - 17.03.2024, ПРАЙМ
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На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей
На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей - 17.03.2024, ПРАЙМ
На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей
Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей,... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T09:01+0300
2024-03-17T09:01+0300
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голосование
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МОСКВА,17 мар - ПРАЙМ. Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьезную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих… На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-
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россия, москва, голосование
Выборы президента России, РОССИЯ, МОСКВА, голосование
09:01 17.03.2024
 
На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей

МГИК: на выборах президента России уже проголосовали свыше 4,3 млн москвичей

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанк#Подсчет голосов в единый день голосования
#Подсчет голосов в единый день голосования - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА,17 мар - ПРАЙМ. Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.
"Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьезную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих… На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей", - сказала Кириллова.
Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru.
Вид Анкары - ПРАЙМ, 1920, 17.03.2024
Избирательный участок на выборах президента России открылся в Анкаре
08:31
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-
 
Выборы президента РоссииРОССИЯМОСКВАголосование
 
 
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