https://1prime.ru/20240317/846393909.html

На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей

На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей - 17.03.2024, ПРАЙМ

На выборах проголосовали уже свыше 4,3 миллиона москвичей

Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей,... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T09:01+0300

2024-03-17T09:01+0300

2024-03-17T09:01+0300

выборы президента россии

россия

москва

голосование

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МОСКВА,17 мар - ПРАЙМ. Московские избиратели показывают серьезную активность на выборах президента РФ, на 8 утра третьего дня голосования проголосовали более 4,3 миллиона москвичей, сообщила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. "Московские избиратели на сегодняшний день показывают серьезную активность, на участки большое количество избирателей приходит. Я думаю, что сегодняшний день не будет отличаться от предыдущих… На 8 часов утра выдано бюллетеней 4 миллиона 354 тысячи 446, дистанционно проголосовали 3 миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались 1 миллион 099 тысяч 217 избирателей", - сказала Кириллова. Отдать свой голос за главу государства в Москве можно несколькими способами. Избиратели могут прийти на участок и проголосовать либо бумажным бюллетенем, либо с помощью терминалов электронного голосования. А граждане, у которых есть полная учетная запись на портале мэра и правительства Москвы и постоянная регистрация в столице, смогут проголосовать в любое время дистанционно на elec.mos.ru. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. -0-

https://1prime.ru/20240317/846393309.html

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россия, москва, голосование