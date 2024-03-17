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Наблюдатель из США отметил открытость выборов в России
Наблюдатель из США отметил открытость выборов в России - 17.03.2024, ПРАЙМ
Наблюдатель из США отметил открытость выборов в России
Проходящие в России президентские выборы являются открытыми даже в регионах, которые находятся вблизи зоны боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T13:25+0300
2024-03-17T13:25+0300
2024-03-17T13:25+0300
выборы президента россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - ПРАЙМ. Проходящие в России президентские выборы являются открытыми даже в регионах, которые находятся вблизи зоны боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик Хеннингсен. В воскресенье в центр общественного наблюдения за выборами в Ростовской области прибыли наблюдатели, в том числе из Италии, США, Франции, Греции, Камеруна. Они посетили и несколько избирательных участков. Наблюдатель из США отметил важность выборов для Донбасса, где жители впервые выбирали главу российского государства. "Мы увидели, насколько этот процесс открыт. Люди несмотря на то, что находятся вблизи зоны боевых действий, могут принять участие в выборах, могут свободно проголосовать, и голоса будут честно посчитаны", — сказал Хеннингсен и добавил, что для международных экспертов данные выборы также имеют большое образовательное значение, поскольку им удалось познакомиться с особенностями российской избирательной системы. Сами же выборы, по его словам, находятся в центре мирового внимания. Итальянский наблюдатель Розарио Рокко Дель Приоре в свою очередь отметил, что прибыл понаблюдать за процессом голосования, "поскольку СМИ на Западе занимаются пропагандой и контролируются властями". "Здесь я смог лично убедиться, как организован процесс голосования, и убедиться в том, что он открытый и транспарентный", - заключил он. Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ работает на территории стадиона "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Он оборудован видеостеной, на которой транслируются изображения со всех избирательных участков региона - их более 2,5 тысячи. Также организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках и места для осуществления наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования.
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голосование, россия
Выборы президента России, голосование, РОССИЯ
Наблюдатель из США отметил открытость выборов в России
Наблюдатель из США Хеннингсен: мы увидели, насколько открыто проходят выборы в России
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 мар - ПРАЙМ. Проходящие в России президентские выборы являются открытыми даже в регионах, которые находятся вблизи зоны боевых действий, сказал журналистам наблюдатель на выборах из США Патрик Хеннингсен.
В воскресенье в центр общественного наблюдения за выборами в Ростовской области прибыли наблюдатели, в том числе из Италии, США, Франции, Греции, Камеруна. Они посетили и несколько избирательных участков.
Наблюдатель из США отметил важность выборов для Донбасса, где жители впервые выбирали главу российского государства. "Мы увидели, насколько этот процесс открыт. Люди несмотря на то, что находятся вблизи зоны боевых действий, могут принять участие в выборах, могут свободно проголосовать, и голоса будут честно посчитаны", — сказал Хеннингсен и добавил, что для международных экспертов данные выборы также имеют большое образовательное значение, поскольку им удалось познакомиться с особенностями российской избирательной системы. Сами же выборы, по его словам, находятся в центре мирового внимания.
Итальянский наблюдатель Розарио Рокко Дель Приоре в свою очередь отметил, что прибыл понаблюдать за процессом голосования, "поскольку СМИ на Западе занимаются пропагандой и контролируются властями". "Здесь я смог лично убедиться, как организован процесс голосования, и убедиться в том, что он открытый и транспарентный", - заключил он.
Иностранный наблюдатель оценил обстановку на выборах в Херсонской области
Центр общественного наблюдения за выборами президента РФ работает на территории стадиона "Ростов Арена" в Ростове-на-Дону. Он оборудован видеостеной, на которой транслируются изображения со всех избирательных участков региона - их более 2,5 тысячи. Также организованы автоматизированные рабочие места для доступа к камерам видеонаблюдения на избирательных участках и места для осуществления наблюдения за ходом дистанционного электронного голосования.