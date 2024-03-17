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Telegraph объяснила превращение Макрона "из голубя в ястреба" по Украине

Telegraph объяснила превращение Макрона "из голубя в ястреба" по Украине - 17.03.2024, ПРАЙМ

Telegraph объяснила превращение Макрона "из голубя в ястреба" по Украине

Слова Макрона о вводе войск на Украину вызваны его желанием доминирующих позиций в Евросоюзе и внутриполитическими причинами, пишет The Telegraph, ссылаясь на... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T16:33+0300

2024-03-17T16:33+0300

2024-03-17T16:33+0300

политика

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МОСКВА, 17 мар – ПРАЙМ. Слова Макрона о вводе войск на Украину вызваны его желанием доминирующих позиций в Евросоюзе и внутриполитическими причинами, пишет The Telegraph, ссылаясь на источники.Газета описывает смену поведения фразой "из голубя в ястреба".Собеседники агентства выделили три возможных причин неожиданных заявлений Макрона.Первая из них может быть вызвана конкуренцией между Германией и Францией. Берлин нарушил договоренность: Германия берет на себя экономическое лидерство в Европе, а Франция — стратегическое лидерство."Границы сейчас размыты, и предпринимаются попытки вторгнуться во владения друг друга", — пояснил источник и добавил, что Макрон намерен вернуть Франции роль европейского стратегического лидера по Украине.Другая причина может быть стремлением президента Франции приободрить украинцев и Европу, которая может выглядеть уставшей от конфликта.Последней причиной собеседники издания назвали намерение Макрона доказать французским избирателям отсутствие у него двусмысленного отношения к Москве, чтобы занять лидирующие позиции на выборах с его конкуренткой Марин Ле Пен.Ранее Макрон заявил о возможном вводе войск на Украину. Его слова подтвердил французский премьер-министр Габриэль Атталь. Французский лидер подчеркнул, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". Макрон добавил, что лидеры стран Евросоюза договорились создать новую коалицию, девятую по счету, для передачи Украине бомб и ракет дальнего радиуса действия. Слова Макрона раскритиковал ряд партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона Шольц и министр обороны Борис Писториус напомнили про отсутствие планов отправлять немецких солдат и дальнобойных крылатых ракет Taurus на Украину. Шольц подчеркнул, что НАТО не собирается участвовать в конфликте. Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов указывал РИА Новости, что ввод западных военных на Украину увеличит шанс прямого столкновения НАТО с Россией. Ранее Москва направила членам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любое вооружение украинской стороне будет рассматриваться, как цель для России. В Кремле считают, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине.

https://1prime.ru/20240317/846408276.html

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франция, эммануэль макрон, украина, россия, сво