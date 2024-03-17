https://1prime.ru/20240317/yavka-846409308.html

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ

Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента

Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной... | 17.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-17T16:18+0300

2024-03-17T16:18+0300

2024-03-17T16:26+0300

выборы президента россии

россия

выборы президента рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/10/846378063_0:110:1024:686_1920x0_80_0_0_640447081c1d6858201b0aca381067a1.jpg

МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По состоянию на 15:45 совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск 17 марта приближается к 70%."По состоянию на 15 часов 17 марта активность избирателей Ленинградской области на выборах президента России составляет 69,56% (999 314 человек)", - говорится в сообщении Леноблизбиркома.КРЫМЯвка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%."По состоянию на 15 часов 17 марта в республике Крым проголосовали 1 миллион 232 тысячи 1 избиратель, что составляет 81,76%", - сообщила журналистам представитель избиркома республики Крым.КРАСНОЯРСКЯвка избирателей на 18.00 (14.00 мск) в третий день голосования на выборах президента РФ на территории Красноярского края превысила 74%"За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах президента Российской Федерации в крае составила 74,88%", - говорится в сообщении избирком региона.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России 2024-03-17T16:18+0300 true PT336M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, выборы президента рф, видео