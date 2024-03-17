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Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента - 17.03.2024, ПРАЙМ
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной... | 17.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-17T16:18+0300
2024-03-17T16:18+0300
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МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. "По состоянию на 15:45 совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК. Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬЯвка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск 17 марта приближается к 70%."По состоянию на 15 часов 17 марта активность избирателей Ленинградской области на выборах президента России составляет 69,56% (999 314 человек)", - говорится в сообщении Леноблизбиркома.КРЫМЯвка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%."По состоянию на 15 часов 17 марта в республике Крым проголосовали 1 миллион 232 тысячи 1 избиратель, что составляет 81,76%", - сообщила журналистам представитель избиркома республики Крым.КРАСНОЯРСКЯвка избирателей на 18.00 (14.00 мск) в третий день голосования на выборах президента РФ на территории Красноярского края превысила 74%"За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах президента Российской Федерации в крае составила 74,88%", - говорится в сообщении избирком региона.
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LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
LIVE: Информация ЦИК о ходе голосования на президентских выборах в России
2024-03-17T16:18+0300
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Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
2024-03-17T16:18+0300
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PT336M41S
Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81 процента
ЦИК: Явка на выборах президента с учетом ДЭГ составила 70,81% на 15:45 мск
МОСКВА, 17 мар - ПРАЙМ. Общая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 70,81% на 15:45 мск, сообщила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
"По состоянию на 15:45 совокупная явка по участкам плюс дистанционное голосование составляет 70,81%", - сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.
Президентские выборы назначили на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Явка избирателей в Ленинградской области на выборах президента РФ по данным на 15.00 мск 17 марта приближается к 70%.
"По состоянию на 15 часов 17 марта активность избирателей Ленинградской области на выборах президента России составляет 69,56% (999 314 человек)", - говорится в сообщении Леноблизбиркома.
Явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым на 15.00 воскресенья превысила 81%.
"По состоянию на 15 часов 17 марта в республике Крым проголосовали 1 миллион 232 тысячи 1 избиратель, что составляет 81,76%", - сообщила журналистам представитель избиркома республики Крым.
Явка избирателей на 18.00 (14.00 мск) в третий день голосования на выборах президента РФ на территории Красноярского края превысила 74%
"За два часа до закрытия избирательных участков явка на выборах президента Российской Федерации в крае составила 74,88%", - говорится в сообщении избирком региона.