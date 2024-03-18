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Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
По результатам обработки 100% бюллетеней в Москве Владимир Путин набирает 85,13% голосов, сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T08:34+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. По результатам обработки 100% бюллетеней в Москве Владимир Путин набирает 85,13% голосов, сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии России."Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в материале.Кроме того, сообщается, что Владислав Даванков от фракции "Новые люди" набрал 6,65% голосов в столице, Леонид Слуцкий - 2,83%, Николай Харитонов - 3,84%.
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"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО:
"В шаге от третьей мировой": Путин о возможном конфликте России и НАТО:
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россия, выборы президента рф, видео
Выборы президента России, РОССИЯ, Выборы президента РФ
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. По результатам обработки 100% бюллетеней в Москве Владимир Путин набирает 85,13% голосов, сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии России.
2024-03-18T08:34+0300
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PT0M15S
08:34 18.03.2024
 
Путин набрал 85,13 процента голосов на выборах в Москве

Путин набрал 85,13 процента голосов после обработки всех протоколов в Москве

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. По результатам обработки 100% бюллетеней в Москве Владимир Путин набирает 85,13% голосов, сообщается на официальном портале Центральной избирательной комиссии России.
"Число территориальных избирательных комиссий - 128. Число территориальных избирательных комиссий, приступивших к передаче сведений, - 128… Путин Владимир Владимирович - 4 580 656 - 85,13%", - говорится в материале.
Кроме того, сообщается, что Владислав Даванков от фракции "Новые люди" набрал 6,65% голосов в столице, Леонид Слуцкий - 2,83%, Николай Харитонов - 3,84%.
 
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