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Все путем, но рубль берегите

Все путем, но рубль берегите - 18.03.2024, ПРАЙМ

Все путем, но рубль берегите

В пятницу 17 марта на локальном валютном рынке рубль существенно подешевел по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню. Курс доллара вырос на 1,18% до... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T08:48+0300

2024-03-18T08:48+0300

2024-03-18T08:48+0300

мнения аналитиков

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. В пятницу 17 марта на локальном валютном рынке рубль существенно подешевел по отношению к доллару США, евро и китайскому юаню. Курс доллара вырос на 1,18% до 92,90 рубля, курс евро укрепился на 1,42% до 101,22 рубля, а курс юаня прибавил 1,34%, достигнув 12,87 рубля. Ослабление российской валюты могло быть вызвано сообщениями о том, что Украина намеревается совершить ряд вооруженных провокаций с целью сорвать президентские выборы в России.Тем не менее, западным странам не удалось помешать россиянам осуществить свое избирательное право и проголосовать за будущего президента как внутри страны, так и за рубежом. После обработки 99,1% бюллетеней действующий президент Владимир Путин лидирует с 87,33% голосов. Его переизбрание означает, что внешнеполитический курс России не претерпит изменений, и страна продолжит движение по выбранному пути для достижения стратегических целей развития до 2030 года, поставленных правительством.На нефтяном рынке котировки эталонного сорта Brent в пятницу выросли на 1,7% до 85,26 доллара за баррель. За неделю рост составил около 4% благодаря признакам высокого спроса на нефть в США и оптимистичным прогнозам спроса на 2024 год от Международного энергетического агентства.После превышения отметки в 84 доллара за баррель цены устремились к уровню 87,5 доллара. Однако трейдеры стали фиксировать прибыль из-за положительной динамики на фоне технических сигналов. Как только будут достигнуты промежуточные ценовые цели, внимание рынка вновь сфокусируется на макроэкономических данных и геополитической обстановке.По данным нефтесервисной компании Baker Hughes, число буровых установок для добычи нефти и газа в США на прошлой неделе увеличилось на 7 единиц до 629 штук. В частности, количество активных нефтяных буровых вышек выросло на 6 единиц до 510 штук.В понедельник 18 марта на торгах в Азии нефть Brent торговалась по 85,63 доллара за баррель. Новыми целевыми уровнями после пробоя 87,50 доллара станут 88,50 и 96,50 доллара, причем вероятность роста цен до 96,50 доллара к концу мая оценивается более чем в 80%.На Московской бирже торги открылись укреплением рубля, однако он не спешит возвращать утраченные в пятницу позиции. На момент написания обзора пара доллар/рубль торговалась по 93,20 рубля. Сопротивлением выступает отметка 93,30 рубля. Техническая картина на рынке кардинально изменилась в течение пятничных торгов, поэтому если продавцы не будут защищать уровень сопротивления, рубль может ослабнуть до 97 рублей за доллар. После этого доллару будет открыта дорога к психологическому уровню 100 рублей. Если с утра понедельника не последовало отката после пятничного роста доллара, значит были какие-то иные причины падения рубля в конце недели помимо угроз со стороны Запада, на которые, вполне объективно, списывается ослабление рублевых пар.Индекс Мосбиржи вырос на 0,09%, до 3300,07 п., тогда как долларовый индекс РТС упал на 1,19%, до 1119,66 п. Индекс Мосбиржи удержался за счет ослабления рубля. Тем не менее, техническая картина указывает на готовность рынок скорретироваться до 3286 п.

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2024

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Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков