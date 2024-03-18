https://1prime.ru/20240318/846434015.html

Путин лидирует в Петербурге после обработки 99,29 процента протоколов

Путин лидирует в Петербурге после обработки 99,29 процента протоколов - 18.03.2024, ПРАЙМ

Путин лидирует в Петербурге после обработки 99,29 процента протоколов

По результатам обработки 99,29 процента бюллетеней в Санкт-Петербурге Владимир Путин набрал 81,65 процента голосов, сообщает председатель горизбиркома Максим... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T09:22+0300

2024-03-18T09:22+0300

2024-03-18T09:31+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 мар – ПРАЙМ. По результатам обработки 99,29 процента бюллетеней в Санкт-Петербурге Владимир Путин набрал 81,65 процента голосов, сообщает председатель горизбиркома Максим Мейксин."В Санкт-Петербурге подходит к концу подсчёт результатов голосования. На данный момент обработано протоколов 99,29%", – написал он в своем Telegram-канале.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69%, а в 2012 – 63,6%. Как напоминает агентство, Дмитрий Медведев в 2008 году победил с результатом 70,28%. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31% и 52,9% соответственно.Ранее в ЦИК сообщили, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22%. Турецкий эксперт Энгин Озер назвал такой результат очень высоким, сравнин его со средней явкой на выборы в Европе, где она составляет порядкеа 60%.Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец - в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.В 2017-м Путин объявил о намерении стать кандидатом 6 декабря на встрече с работниками завода ГАЗ в Нижнем Новгороде, отметив, что лучшего места для этого "не найти".В прошлом году командир батальона "Спарта", председатель Народного совета ДНР Артем Жога в ходе церемонии вручения медалей "Золотая звезда" попросил Путина принять участие в выборах. Российский лидер ответил, что будет выдвигаться на новый срок в 2024 году.

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россия, владимир путин, выборы президента рф