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Нетаньяху резко высказался в адрес Запада - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Нетаньяху резко высказался в адрес Запада
Нетаньяху резко высказался в адрес Запада - 18.03.2024, ПРАЙМ
Нетаньяху резко высказался в адрес Запада
Запад, призывая провести выборы в Израиле, потерял всю память и совесть, сообщило издание Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T10:37+0300
2024-03-18T10:37+0300
израиль
запад
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Запад, призывая провести выборы в Израиле, потерял всю память и совесть, сообщило издание Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху."Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — спросил он перед заседанием правительства в воскресенье.Как добавил премьер, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля. По его словам, они делают это в попытках добиться проведения внеочередных выборов, которые остановят ближневосточную войну и парализуют страну на полгода.Ранее в четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов.
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израиль, запад, биньямин нетаньяху
ИЗРАИЛЬ, ЗАПАД, Биньямин Нетаньяху
10:37 18.03.2024
 
Нетаньяху резко высказался в адрес Запада

Нетаньяху обвинил мировое сообщество в потере памяти и совести

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПремьер-министро Израиля Б. Нетаньяху
Премьер-министро Израиля Б. Нетаньяху - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Запад, призывая провести выборы в Израиле, потерял всю память и совесть, сообщило издание Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
"Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — спросил он перед заседанием правительства в воскресенье.
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2024
Эрдоган назвал правительство Нетаньяху "сегодняшними нацистами"
9 марта, 13:25
Как добавил премьер, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля. По его словам, они делают это в попытках добиться проведения внеочередных выборов, которые остановят ближневосточную войну и парализуют страну на полгода.
Ранее в четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов.
 
ИЗРАИЛЬЗАПАДБиньямин Нетаньяху
 
 
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