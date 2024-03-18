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Нетаньяху резко высказался в адрес Запада

Нетаньяху резко высказался в адрес Запада - 18.03.2024, ПРАЙМ

Нетаньяху резко высказался в адрес Запада

Запад, призывая провести выборы в Израиле, потерял всю память и совесть, сообщило издание Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T10:37+0300

2024-03-18T10:37+0300

2024-03-18T10:37+0300

израиль

запад

биньямин нетаньяху

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МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Запад, призывая провести выборы в Израиле, потерял всю память и совесть, сообщило издание Financial Times со ссылкой на слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху."Вы так быстро решили отказать Израилю в праве на защиту от монстров из ХАМАС? Вы так быстро потеряли совесть?" — спросил он перед заседанием правительства в воскресенье.Как добавил премьер, некоторые политики выдвигают ложные обвинения в адрес армии, правительства и руководства Израиля. По его словам, они делают это в попытках добиться проведения внеочередных выборов, которые остановят ближневосточную войну и парализуют страну на полгода.Ранее в четверг лидер демократического большинства в сенате США Чак Шумер резко раскритиковал Нетаньяху и призвал к смене политического руководства еврейского государства посредством проведения досрочных выборов.

https://1prime.ru/20240309/846111348.html

израиль

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израиль, запад, биньямин нетаньяху