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Швейцария начала передавать военным США списанные истребителя F-5 Tiger - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Швейцария начала передавать военным США списанные истребителя F-5 Tiger
Швейцария начала передавать военным США списанные истребителя F-5 Tiger - 18.03.2024, ПРАЙМ
Швейцария начала передавать военным США списанные истребителя F-5 Tiger
Американские военные получили от Федерального управления вооружений Швейцарии Armasuisse первый списанный F-5 Tiger после подписания в 2020 году контракта на... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:28+0300
2024-03-18T14:31+0300
швейцария
сша
вооружения
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ЖЕНЕВА, 18 мар – ПРАЙМ. Американские военные получили от Федерального управления вооружений Швейцарии Armasuisse первый списанный F-5 Tiger после подписания в 2020 году контракта на поставку 22 самолетов."В этот понедельник, 18 марта 2024 года, Вооруженные силы США получили в городе Эммен (швейцарский город в кантоне Люцерн - ред.) первый из 22 списанных истребителей типа F-5 Tiger, которые они приобрели в 2020 году у Федерального управления вооружений Armasuisse", - сказано в документе.Уточняется, что вышеуказанный контракт на сумму 32,4 миллиона долларов предполагает продажу 16 одноместных самолетов F-5E, шести двухместных самолетов F-5F, наземного и сменного оборудования, складирование самолетов в Швейцарии и подготовительные работы к транспортировке в США.
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швейцария, сша
ШВЕЙЦАРИЯ, США, Вооружения
14:28 18.03.2024 (обновлено: 14:31 18.03.2024)
 
Швейцария начала передавать военным США списанные истребителя F-5 Tiger

Швейцария начала передавать американским военным 22 списанных истребителя F-5 Tiger

© fotolia.com / PXWЦюрих, Швейцария
Цюрих, Швейцария - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© fotolia.com / PXW
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ЖЕНЕВА, 18 мар – ПРАЙМ. Американские военные получили от Федерального управления вооружений Швейцарии Armasuisse первый списанный F-5 Tiger после подписания в 2020 году контракта на поставку 22 самолетов.
"В этот понедельник, 18 марта 2024 года, Вооруженные силы США получили в городе Эммен (швейцарский город в кантоне Люцерн - ред.) первый из 22 списанных истребителей типа F-5 Tiger, которые они приобрели в 2020 году у Федерального управления вооружений Armasuisse", - сказано в документе.
Уточняется, что вышеуказанный контракт на сумму 32,4 миллиона долларов предполагает продажу 16 одноместных самолетов F-5E, шести двухместных самолетов F-5F, наземного и сменного оборудования, складирование самолетов в Швейцарии и подготовительные работы к транспортировке в США.
 
ВооруженияШВЕЙЦАРИЯСША
 
 
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