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Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины
Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины - 18.03.2024, ПРАЙМ
Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины
Поставки газа потребителям на Украине при остановке транзита из России станут дороже, так как работа транзитной трубы в реверсном режиме требует больше затрат... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:34+0300
2024-03-18T14:35+0300
энергетика
россия
украина
газ
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Поставки газа потребителям на Украине при остановке транзита из России станут дороже, так как работа транзитной трубы в реверсном режиме требует больше затрат для прокачки газа с запада страны, сказал в комментарии РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не собирается продлевать транзитный договор с "Газпромом" после 31 декабря 2024 года. Он сказал, что в прошлом году был проведен "стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ", который доказал, что система может функционировать без транзита газа. Также он отметил, что Украина усиливает свою энергобезопасность, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи. "Почему встал вопрос о функционировании украинской ГТС (газотранспортной системы – ред.) без транзита? Потому что исторически всегда было как – они вдоль трубы отбирают из транзитного объема столько, сколько им нужно в регионах, через которые проходит газ, а потом на западе Украины из своей добычи сдают в трубу ровно столько, сколько изъяли. Получается, что сколько вошло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же самый газ", – отметил эксперт. То есть если российский транзитный газ не будет поступать на Украину, нужно будет "брать" газ на западе страны, где сосредоточена собственная добыча, и качать газ в обратном направлении на восток, объяснил Юшков. Кроме этого, транзитная труба по пропускной способности большая и никто точно не может сказать, нормально ли она будет работать в реверсном режиме на небольшие объемы прокачки, добавил он. "В любом случае это скорее просто будет более затратно, получается, что на каждый кубометр газа вы будете тратить больше энергии, больше, соответственно, денег, чтобы доставить газ, когда в обратном направлении будете качать", – резюмировал собеседник агентства.
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россия, украина, газ
Энергетика, РОССИЯ, УКРАИНА, Газ
14:34 18.03.2024 (обновлено: 14:35 18.03.2024)
 
Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины

Эксперт: поставки газа потребителям на Украине при остановке транзита из РФ станут дороже

© Unsplash/Kwon Junho Газовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Kwon Junho
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Поставки газа потребителям на Украине при остановке транзита из России станут дороже, так как работа транзитной трубы в реверсном режиме требует больше затрат для прокачки газа с запада страны, сказал в комментарии РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не собирается продлевать транзитный договор с "Газпромом" после 31 декабря 2024 года. Он сказал, что в прошлом году был проведен "стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ", который доказал, что система может функционировать без транзита газа. Также он отметил, что Украина усиливает свою энергобезопасность, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи.
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"Почему встал вопрос о функционировании украинской ГТС (газотранспортной системы – ред.) без транзита? Потому что исторически всегда было как – они вдоль трубы отбирают из транзитного объема столько, сколько им нужно в регионах, через которые проходит газ, а потом на западе Украины из своей добычи сдают в трубу ровно столько, сколько изъяли. Получается, что сколько вошло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же самый газ", – отметил эксперт.
То есть если российский транзитный газ не будет поступать на Украину, нужно будет "брать" газ на западе страны, где сосредоточена собственная добыча, и качать газ в обратном направлении на восток, объяснил Юшков. Кроме этого, транзитная труба по пропускной способности большая и никто точно не может сказать, нормально ли она будет работать в реверсном режиме на небольшие объемы прокачки, добавил он.
"В любом случае это скорее просто будет более затратно, получается, что на каждый кубометр газа вы будете тратить больше энергии, больше, соответственно, денег, чтобы доставить газ, когда в обратном направлении будете качать", – резюмировал собеседник агентства.
 
ЭнергетикаРОССИЯУКРАИНАГаз
 
 
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