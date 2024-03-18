https://1prime.ru/20240318/846449223.html

Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины

Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины - 18.03.2024, ПРАЙМ

Эксперт раскрыл последствия остановки транзита газа из России для Украины

Поставки газа потребителям на Украине при остановке транзита из России станут дороже, так как работа транзитной трубы в реверсном режиме требует больше затрат... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:34+0300

2024-03-18T14:34+0300

2024-03-18T14:35+0300

энергетика

россия

украина

газ

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/40/841444087_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3066f4cf0639d8d32ccc2a70aadf3fd0.jpg

МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Поставки газа потребителям на Украине при остановке транзита из России станут дороже, так как работа транзитной трубы в реверсном режиме требует больше затрат для прокачки газа с запада страны, сказал в комментарии РИА Новости ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не собирается продлевать транзитный договор с "Газпромом" после 31 декабря 2024 года. Он сказал, что в прошлом году был проведен "стресс-тест украинской газотранспортной системы и подземных газовых хранилищ", который доказал, что система может функционировать без транзита газа. Также он отметил, что Украина усиливает свою энергобезопасность, в частности за счет наращивания внутренней газодобычи. "Почему встал вопрос о функционировании украинской ГТС (газотранспортной системы – ред.) без транзита? Потому что исторически всегда было как – они вдоль трубы отбирают из транзитного объема столько, сколько им нужно в регионах, через которые проходит газ, а потом на западе Украины из своей добычи сдают в трубу ровно столько, сколько изъяли. Получается, что сколько вошло на Украину, столько и вышло, но это не один и тот же самый газ", – отметил эксперт. То есть если российский транзитный газ не будет поступать на Украину, нужно будет "брать" газ на западе страны, где сосредоточена собственная добыча, и качать газ в обратном направлении на восток, объяснил Юшков. Кроме этого, транзитная труба по пропускной способности большая и никто точно не может сказать, нормально ли она будет работать в реверсном режиме на небольшие объемы прокачки, добавил он. "В любом случае это скорее просто будет более затратно, получается, что на каждый кубометр газа вы будете тратить больше энергии, больше, соответственно, денег, чтобы доставить газ, когда в обратном направлении будете качать", – резюмировал собеседник агентства.

https://1prime.ru/20240318/energy-846445681.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, газ