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В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов

В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов - 18.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов

Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, смогут 18 марта добиться согласия по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины,... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T13:22+0300

2024-03-18T13:22+0300

2024-03-18T13:22+0300

экономика

замороженные российские активы

новости

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, смогут 18 марта добиться согласия по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов", - сказал Боррель.Он также выразил надежду, что удастся найти механизм, при помощи которого, возможно будет получить именно доходы от российских замороженных активов, а не сами средства, с целью финансовой помощи Киеву.Спецоперация на Украине привела к заморозке почти половины российских валютных резервов, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Страны ЕС обсуждают возможность использования этих активов для восстановления Украины.Европейский центральный банк предупреждает о репутационных рисках для европейской валюты в долгосрочной перспективе и призывает найти другие способы финансирования.В Москве заявили, что принятие такого решения нарушит международное право, а в случае конфискации российских активов Западом будут приняты ответные меры.

https://1prime.ru/20240315/aktivy-846362728.html

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замороженные российские активы, новости