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В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов - 18.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов
В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов - 18.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов
Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, смогут 18 марта добиться согласия по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины,... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T13:22+0300
2024-03-18T13:22+0300
экономика
замороженные российские активы
новости
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, смогут 18 марта добиться согласия по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель."Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов", - сказал Боррель.Он также выразил надежду, что удастся найти механизм, при помощи которого, возможно будет получить именно доходы от российских замороженных активов, а не сами средства, с целью финансовой помощи Киеву.Спецоперация на Украине привела к заморозке почти половины российских валютных резервов, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Страны ЕС обсуждают возможность использования этих активов для восстановления Украины.Европейский центральный банк предупреждает о репутационных рисках для европейской валюты в долгосрочной перспективе и призывает найти другие способы финансирования.В Москве заявили, что принятие такого решения нарушит международное право, а в случае конфискации российских активов Западом будут приняты ответные меры.
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замороженные российские активы, новости
Экономика, замороженные российские активы, Новости
13:22 18.03.2024
 
В ЕС надеются сегодня договориться об использовании российских активов

Боррель: главы МИД ЕС могут согласовать решение по доходам от замороженных активов России

© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EPЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© CC BY 4.0 / European Union 2022– Source: EP
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Главы МИД стран Евросоюза, вероятно, смогут 18 марта добиться согласия по использованию доходов от замороженных активов России для финансирования Украины, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Я рассчитываю добиться окончательного политического согласования решения по использованию непредвиденных доходов от замороженных российских активов", - сказал Боррель.
Он также выразил надежду, что удастся найти механизм, при помощи которого, возможно будет получить именно доходы от российских замороженных активов, а не сами средства, с целью финансовой помощи Киеву.
Канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 15.03.2024
Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы
15 марта, 18:58
Спецоперация на Украине привела к заморозке почти половины российских валютных резервов, в основном на счетах бельгийской Euroclear. Страны ЕС обсуждают возможность использования этих активов для восстановления Украины.
Европейский центральный банк предупреждает о репутационных рисках для европейской валюты в долгосрочной перспективе и призывает найти другие способы финансирования.
В Москве заявили, что принятие такого решения нарушит международное право, а в случае конфискации российских активов Западом будут приняты ответные меры.
 
Экономиказамороженные российские активыНовости
 
 
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