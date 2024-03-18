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Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет
Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет - 18.03.2024, ПРАЙМ
Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет
Главным достижением Крыма за десятилетие стало сохранение мира и уважения, заявил глава региона Сергей Аксенов. | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:16+0300
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выборы президента россии
крым
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Главным достижением Крыма за десятилетие стало сохранение мира и уважения, заявил глава региона Сергей Аксенов.18 марта 2014 года, ровно десять лет назад, президент России Владимир путин подписал с властями полуострова договор о присоединении Крыма к РФ. Соответствующий референдум проходил 16 марта."Самое главное достижение – это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году", - сказал Аксенов.По его словам, это подтвердила коллосальная явка на выборы президента России и поддержка жителями полуострова Путина.Владимир Путин победил на выборах в Крыму с 93,60 процента голосами.
https://1prime.ru/20240318/846448006.html
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крым, россия, сергей аксенов
Выборы президента России, КРЫМ, РОССИЯ, Сергей Аксенов
14:16 18.03.2024
 
Аксенов назвал главное достижение Крыма за десять лет

Аксенов: главным достижением Крыма за десять лет стало сохранение мира и уважения

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБалаклава, Крым
Балаклава, Крым - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Главным достижением Крыма за десятилетие стало сохранение мира и уважения, заявил глава региона Сергей Аксенов.
18 марта 2014 года, ровно десять лет назад, президент России Владимир путин подписал с властями полуострова договор о присоединении Крыма к РФ. Соответствующий референдум проходил 16 марта.
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"Самое главное достижение – это то, что мы сохранили уважение друг к другу, мир на территории полуострова и не разочаровались в том результате, который был в 2014 году", - сказал Аксенов.
По его словам, это подтвердила коллосальная явка на выборы президента России и поддержка жителями полуострова Путина.
Владимир Путин победил на выборах в Крыму с 93,60 процента голосами.
 
Выборы президента РоссииКРЫМРОССИЯСергей Аксенов
 
 
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