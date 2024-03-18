Шаг вперед: рынок пробьет поддержку - 18.03.2024, ПРАЙМ
Шаг вперед: рынок пробьет поддержку
Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2,6%, а лидером выступает рынок... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:45+0300
2024-03-18T09:45+0300
2024-03-18T09:45+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2,6%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Индии, консолидирующийся под уровнями закрытия прошлой недели. Фьючерсы на основные американские индексы, после негативной динамики пятницы, сегодня утром подтягиваются в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4%, торгуясь в районе 85,7 доллара за баррель. Основным событием предстоящей недели для мировых рынков станет заседание ФРС США, на котором американский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне. При этом внимание инвесторов будет обращено на комментарии, сопутствующие данному решению, на базе которых они могут пересмотреть ожидания относительно дальнейших действий американского регулятора, что в свою очередь окажет влияние на динамику рисковых активов. Также на настроения на мировых рынках может повлиять блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне и предварительную статистику по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которая покажет настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Из внутрироссийских событий отметим заседание российского Центробанка, на котором мы ожидаем сохранение ставки на уровне 16%.По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей и спрос на риск на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 3 300 пунктов и сделать шаг к локальным максимумам, установленным на прошлой неделе в районе 3 344 пунктов. Отметим, что, с технической точки зрения, ситуация на графике индекса Мосбиржи говорит о возможности продолжения роста, а сигналом к росту рисков ухода рынка в полноценную коррекцию может стать пробой поддержки на уровне 3 270 пунктов.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар, евро и юань теряют в пределах 0,3%, отступив до 92,7, 101 и 12,85 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты улучшить свои позиции. Поддержку ей будут оказывать улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель, а также ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить ниже 92,5 рубля, а в рамках недели сделать существенный шаг к поддержке на уровне 90 рублей.
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро понедельника можно охарактеризовать как позитивные. В Азии ведущие площадки прибавляют до 2,6%, а лидером выступает рынок Японии. Исключение составляет рынок Индии, консолидирующийся под уровнями закрытия прошлой недели. Фьючерсы на основные американские индексы, после негативной динамики пятницы, сегодня утром подтягиваются в пределах 0,3%. Ближайший фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,4%, торгуясь в районе 85,7 доллара за баррель. Основным событием предстоящей недели для мировых рынков станет заседание ФРС США, на котором американский регулятор, скорее всего, сохранит ставку на текущем уровне. При этом внимание инвесторов будет обращено на комментарии, сопутствующие данному решению, на базе которых они могут пересмотреть ожидания относительно дальнейших действий американского регулятора, что в свою очередь окажет влияние на динамику рисковых активов. Также на настроения на мировых рынках может повлиять блок макроэкономической статистики. Здесь мы выделяем данные по инфляции в Еврозоне и предварительную статистику по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг европейских стран и США, которая покажет настроения бизнеса в развитых экономиках на фоне высоких ставок. Из внутрироссийских событий отметим заседание российского Центробанка, на котором мы ожидаем сохранение ставки на уровне 16%.
По итогам пятницы индекс Мосбиржи поднялся на 0,4%, закончив сессию в районе 3 300 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем сохранение позитивных тенденций в российских акциях, чему способствует улучшение ситуации на рынке энергоносителей и спрос на риск на внешних площадках. В результате, индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 3 300 пунктов и сделать шаг к локальным максимумам, установленным на прошлой неделе в районе 3 344 пунктов. Отметим, что, с технической точки зрения, ситуация на графике индекса Мосбиржи говорит о возможности продолжения роста, а сигналом к росту рисков ухода рынка в полноценную коррекцию может стать пробой поддержки на уровне 3 270 пунктов.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль укрепляется по отношению к основным мировым валютам. Так, к 9.10 мск доллар, евро и юань теряют в пределах 0,3%, отступив до 92,7, 101 и 12,85 рубля соответственно. В ходе сессии ожидаем попыток национальной валюты улучшить свои позиции. Поддержку ей будут оказывать улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в диапазоне 85 – 90 долларов за баррель, а также ожидание роста предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на начало следующей недели. В сложившихся обстоятельствах пара доллар/рубль в ходе сессии может отступить ниже 92,5 рубля, а в рамках недели сделать существенный шаг к поддержке на уровне 90 рублей.
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