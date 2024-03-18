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Выбор сделан: иностранной валюте обещали просадку - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Выбор сделан: иностранной валюте обещали просадку
Выбор сделан: иностранной валюте обещали просадку - 18.03.2024, ПРАЙМ
Выбор сделан: иностранной валюте обещали просадку
Индекс Мосбиржи на волне коррекции из-за роста геополитических рисков в обстановке выборов президента России скатился к 3300 п. А рубль сильно упал, и доллар... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:59+0300
2024-03-18T10:13+0300
мнения аналитиков
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?1710746026
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на волне коррекции из-за роста геополитических рисков в обстановке выборов президента России скатился к 3300 п. А рубль сильно упал, и доллар взлетел на верхнюю границу многомесячного боковика 87,5–93,5.Но выборы прошли без потрясений, и выбор страны очевиден — значит, акции с рублем могут возобновить укрепление. Первым ориентиром вверх для индекса Мосбиржи значатся пики в области 3340 п., а на годовом треке все 3650 п. Для рубля — вариант возврата доллара к 92,5, а со временем инвалюта может просесть еще ниже. На стороне акций — дивидендные ожидания, редомициляция корпораций, перспективы послабления ЦБ по ключевой ставке. А поддержка рублю исходит и от нормативов репатриации выручки экспортеров, и на фоне взлета барреля на максимумы с осени прошлого года, Brent уже у $86.Сильнее рынка сегодня могут быть акции банков и газовиков. А слабее — акции ритейлера ЛСР и расписки QIWI. Внимание также на акции ТКС Холдинга (бывшие расписки TCS Group) — на Мосбирже возобновляются торги после конвертации, и волатильность акций будет очень высокой.
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи, торги
Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи, Торги
09:59 18.03.2024 (обновлено: 10:13 18.03.2024)
 

Выбор сделан: иностранной валюте обещали просадку

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи на волне коррекции из-за роста геополитических рисков в обстановке выборов президента России скатился к 3300 п. А рубль сильно упал, и доллар взлетел на верхнюю границу многомесячного боковика 87,5–93,5.
Но выборы прошли без потрясений, и выбор страны очевиден — значит, акции с рублем могут возобновить укрепление. Первым ориентиром вверх для индекса Мосбиржи значатся пики в области 3340 п., а на годовом треке все 3650 п. Для рубля — вариант возврата доллара к 92,5, а со временем инвалюта может просесть еще ниже. На стороне акций — дивидендные ожидания, редомициляция корпораций, перспективы послабления ЦБ по ключевой ставке. А поддержка рублю исходит и от нормативов репатриации выручки экспортеров, и на фоне взлета барреля на максимумы с осени прошлого года, Brent уже у $86.
Сильнее рынка сегодня могут быть акции банков и газовиков. А слабее — акции ритейлера ЛСР и расписки QIWI. Внимание также на акции ТКС Холдинга (бывшие расписки TCS Group) — на Мосбирже возобновляются торги после конвертации, и волатильность акций будет очень высокой.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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