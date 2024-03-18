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Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов
На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:11+0300
2024-03-18T09:11+0300
2024-03-18T09:11+0300
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 99,7 процента протоколов, Николай Харитонов набирает 4,30 процента голосов, Владислав Даванков - 3,83 процента голосов, Леонид Слуцкий - 3,21 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов. Ранее в 2020 годуВладимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.Поправки также ограничили количество сроков, в течение которых один гражданин может занимать пост главы государства, до двух. Тем не менее, эти ограничения не применяются к президентам, занимавшим должность до или во время введения изменений в Конституцию.
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Выборы президента России, РОССИЯ, Владимир Путин, голосование, Новости
Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов
Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,7% протоколов
МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 99,7 процента протоколов, Николай Харитонов набирает 4,30 процента голосов, Владислав Даванков - 3,83 процента голосов, Леонид Слуцкий - 3,21 процента голосов.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России
Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.
Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.
Ранее в 2020 годуВладимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.
Поправки также ограничили количество сроков, в течение которых один гражданин может занимать пост главы государства, до двух. Тем не менее, эти ограничения не применяются к президентам, занимавшим должность до или во время введения изменений в Конституцию.