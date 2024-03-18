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Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов
Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов - 18.03.2024, ПРАЙМ
Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов
На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T09:11+0300
2024-03-18T09:11+0300
выборы президента россии
россия
владимир путин
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новости
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 99,7 процента протоколов, Николай Харитонов набирает 4,30 процента голосов, Владислав Даванков - 3,83 процента голосов, Леонид Слуцкий - 3,21 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов. Ранее в 2020 годуВладимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.Поправки также ограничили количество сроков, в течение которых один гражданин может занимать пост главы государства, до двух. Тем не менее, эти ограничения не применяются к президентам, занимавшим должность до или во время введения изменений в Конституцию.
https://1prime.ru/20240318/846432655.html
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россия, владимир путин, голосование, новости
Выборы президента России, РОССИЯ, Владимир Путин, голосование, Новости
09:11 18.03.2024
 
Путин лидирует на выборах президента России с 87,31% голосов

Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,31% голосов после обработки 99,7% протоколов

© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Савостьянов
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.
По данным Центральной избирательной комиссии после обработки 99,7 процента протоколов, Николай Харитонов набирает 4,30 процента голосов, Владислав Даванков - 3,83 процента голосов, Леонид Слуцкий - 3,21 процента голосов.
Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.
Президент РФ Владимир Путин
Ким Чен Ын поздравил Путина с победой на выборах президента России
08:37
Ранее ЦИК сообщал, что общая явка на выборах президента России по состоянию на 20.37 по Москве составила 74,22 процента.
Кроме того, выборы главы государства впервые проводились в новых регионах России. Владимир Путин после обработки 100 процентов бюллетеней в ЛНР набирает 94,12 процента, в ДНР - 95,23 процента, в Запорожской области - 92,95 процента, в Херсонской области - 88,12 процента голосов.
Ранее в 2020 годуВладимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации 1993 года. Согласно новому закону, президент избирается всеобщим равным и прямым избирательным правом при тайном голосовании сроком на шесть лет. Претендент на пост главы государства должен быть гражданином России, проживающим в стране не менее 25 лет и не имеющим иностранного гражданства или права на постоянное проживание в другом государстве. Также новый закон запрещает президенту иметь счета или хранить деньги за пределами России.
Поправки также ограничили количество сроков, в течение которых один гражданин может занимать пост главы государства, до двух. Тем не менее, эти ограничения не применяются к президентам, занимавшим должность до или во время введения изменений в Конституцию.
 
Выборы президента РоссииРОССИЯВладимир ПутинголосованиеНовости
 
 
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