https://1prime.ru/20240318/putin-846442361.html

Американский военкор назвал Путина идеальным лидером

Американский военкор назвал Путина идеальным лидером - 18.03.2024, ПРАЙМ

Американский военкор назвал Путина идеальным лидером

Владимир Путин является идеальным лидером, который способен справиться с вызовами и угрозами, с которыми сталкивается Россия, заявил агентству РИА Новости РИА... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T12:06+0300

2024-03-18T12:06+0300

2024-03-18T12:06+0300

выборы президента россии

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Владимир Путин является идеальным лидером, который способен справиться с вызовами и угрозами, с которыми сталкивается Россия, заявил агентству РИА Новости РИА Новости военный корреспондент из Соединенных Штатов Рассел Бентли."Ни в России, ни в мире нет других лидеров, более квалифицированных, чем президент Путин, чтобы справиться с вызовами, угрозами и опасностями, с которыми сталкивается Россия сегодня. Россия не идеальна, но президент Путин - идеальный лидер, способный справиться с имеющимися недостатками и исправить их", - отметил он.По словам Бентли, только Путину удалось спасти Россию после распада Советского Союза, российские граждане помнят это, поэтому ответственно подходят к процессу голосования, по коайне мере 87 процентов.На выборах президента России, которые проходили в течение трех дней - 15, 16 и 17 марта, кандидат в президенты и действующий глава государства Владимир Путин занимает лидирующую позицию с 87,31 процента голосов.Результат Путина – рекордный в истории современной России. На выборах в 2018 году он набрал 76,69 процента, а в 2012 – 63,6 процента. Дмитрий Медведев, в свою очередь, в 2008 году победил с результатом 70,28 процента. Ранее, в 2004 и 2000 годах Путин одержал победу с 71,31 процента и 52,9 процента соответственно.Журналист заключил, что Западу не удалось повлиять на исход выборов и что даже в условиях опасности люди пришли поддержать Путина, что свидетельствует о крепком национальном единстве.

https://1prime.ru/20240315/putin-846344630.html

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россия, владимир путин, новости