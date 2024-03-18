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Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине
Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине - 18.03.2024, ПРАЙМ
Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине
Президент России Владимир Путин сумел объединить страну перед западной угрозой. Такое мнение выразил в беседе с обозревателем Дэнни Хайфоном бразильский... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T14:47+0300
2024-03-18T14:47+0300
выборы президента россии
владимир путин
мир
запад
россия
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сумел объединить страну перед западной угрозой. Такое мнение выразил в беседе с обозревателем Дэнни Хайфоном бразильский журналист Пепе Эскобар."Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех", - сказал он.Свою позицию журналист объяснил тем, что Путин объединил россиян перед угрозой Запада, желающего краха страны. При этом, отметил он, действия США и Европы приведут к их собственному упадку.В России 17 марта состоялись выборы президента, голосование проходило с 15 по 17 марта. Согласно данным ЦИК, безусловным лидером гонки стал Владимир Путин, набрав, предварительно, 87,3 процента голосов. При этом, обработано 99,94 процента протоколов.
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владимир путин, мир, запад, россия
Выборы президента России, Владимир Путин, МИР, ЗАПАД, РОССИЯ
14:47 18.03.2024
 
Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине

Журналист Эскобар: Путин сплотил Россию перед угрозой Запада

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи
Президент РФ В. Путин посетил Всемирный фестиваль молодежи - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сумел объединить страну перед западной угрозой. Такое мнение выразил в беседе с обозревателем Дэнни Хайфоном бразильский журналист Пепе Эскобар.
"Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех", - сказал он.
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь. День второй - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
Си Цзиньпин направил Путину поздравление с победой на выборах
12:39
Свою позицию журналист объяснил тем, что Путин объединил россиян перед угрозой Запада, желающего краха страны. При этом, отметил он, действия США и Европы приведут к их собственному упадку.
В России 17 марта состоялись выборы президента, голосование проходило с 15 по 17 марта. Согласно данным ЦИК, безусловным лидером гонки стал Владимир Путин, набрав, предварительно, 87,3 процента голосов. При этом, обработано 99,94 процента протоколов.
 
Выборы президента РоссииВладимир ПутинМИРЗАПАДРОССИЯ
 
 
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