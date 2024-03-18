https://1prime.ru/20240318/putin-846449819.html

Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине

Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине - 18.03.2024, ПРАЙМ

Объединил всех. На Западе неожиданно высказались о Путине

Президент России Владимир Путин сумел объединить страну перед западной угрозой. Такое мнение выразил в беседе с обозревателем Дэнни Хайфоном бразильский... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T14:47+0300

2024-03-18T14:47+0300

2024-03-18T14:47+0300

выборы президента россии

владимир путин

мир

запад

россия

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сумел объединить страну перед западной угрозой. Такое мнение выразил в беседе с обозревателем Дэнни Хайфоном бразильский журналист Пепе Эскобар."Запад будет пытаться дестабилизировать ситуацию внутри самой России с нулевым, как мне кажется, шансом на успех", - сказал он.Свою позицию журналист объяснил тем, что Путин объединил россиян перед угрозой Запада, желающего краха страны. При этом, отметил он, действия США и Европы приведут к их собственному упадку.В России 17 марта состоялись выборы президента, голосование проходило с 15 по 17 марта. Согласно данным ЦИК, безусловным лидером гонки стал Владимир Путин, набрав, предварительно, 87,3 процента голосов. При этом, обработано 99,94 процента протоколов.

https://1prime.ru/20240318/846444638.html

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владимир путин, мир, запад, россия