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Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью - 18.03.2024, ПРАЙМ
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Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью
Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью - 18.03.2024, ПРАЙМ
Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью
Больше половины россиян считают, что у них не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью - реже всего это удается врачам и учителям, показало... | 18.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-18T05:14+0300
2024-03-18T05:14+0300
экономика
работа
отдых
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Больше половины россиян считают, что у них не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью - реже всего это удается врачам и учителям, показало исследование SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. 38% сосредоточены в основном на работе. 4% — на личной жизни", - показал опрос 3000 трудоустроенных граждан из всех округов страны. Причем в балансе сегодня чаще пребывают россияне старше 45 лет, а еще год назад это лучше всего получалось у тех, кто моложе 34 лет, отмечают авторы исследования. "Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые россияне, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить", - полагают аналитики. Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.
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работа, отдых
Экономика, работа, отдых
05:14 18.03.2024
 
Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью

SuperJob:

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкОфис фирмы
Офис фирмы - ПРАЙМ, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Больше половины россиян считают, что у них не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью - реже всего это удается врачам и учителям, показало исследование SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. 38% сосредоточены в основном на работе. 4% — на личной жизни", - показал опрос 3000 трудоустроенных граждан из всех округов страны.
Причем в балансе сегодня чаще пребывают россияне старше 45 лет, а еще год назад это лучше всего получалось у тех, кто моложе 34 лет, отмечают авторы исследования.
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"Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые россияне, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить", - полагают аналитики.
Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.
 
Экономикаработаотдых
 
 
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