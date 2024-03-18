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Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью

Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью - 18.03.2024, ПРАЙМ

Исследование выявило проблемы с балансом между работой и личной жизнью

Больше половины россиян считают, что у них не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью - реже всего это удается врачам и учителям, показало... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T05:14+0300

2024-03-18T05:14+0300

2024-03-18T05:14+0300

экономика

работа

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Больше половины россиян считают, что у них не получается соблюдать баланс между работой и личной жизнью - реже всего это удается врачам и учителям, показало исследование SuperJob, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Баланс работы и личной жизни соблюдают 45% работающих. 38% сосредоточены в основном на работе. 4% — на личной жизни", - показал опрос 3000 трудоустроенных граждан из всех округов страны. Причем в балансе сегодня чаще пребывают россияне старше 45 лет, а еще год назад это лучше всего получалось у тех, кто моложе 34 лет, отмечают авторы исследования. "Судя по комментариям, из-за нехватки персонала на рынке труда молодежь вынуждена работать активнее, а зрелые россияне, хотя много работать не перестали, на рабочих местах чувствуют себя увереннее: из-за демографической ямы их еще долго некем будет заменить", - полагают аналитики. Среди представителей распространенных профессиональных групп о балансе работы и личной жизни чаще рассказывали фармацевты, продавцы и секретари. Тех, кто сосредоточен на работе, больше среди врачей и учителей.

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