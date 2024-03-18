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Суд арестовал имущество миллиардера Турлова на €18,9 млн и $2 млн

Суд арестовал имущество миллиардера Турлова на €18,9 млн и $2 млн - 18.03.2024, ПРАЙМ

Суд арестовал имущество миллиардера Турлова на €18,9 млн и $2 млн

Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество председателя Freedom Holding Corp Тимура Турлова на 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов по... | 18.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-18T21:33+0300

2024-03-18T21:33+0300

2024-03-18T21:35+0300

россия

суд

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МОСКВА, 18 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Нижегородской области арестовал имущество председателя Freedom Holding Corp Тимура Турлова на 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в рамках иска о взыскании убытков в пользу банка "Ассоциация", у которого была ранее отозвана лицензия, сообщает АСВ. "Арбитражный суд Нижегородской области 14 марта 2024 года по заявлению государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) наложил арест на денежные средства и иное имущество ряда лиц, к которым предъявлены требования о взыскании убытков в связи с выводом активов АО КБ "Ассоциация", в пределах суммы предъявленных к каждому из таких лиц требований. В частности, на 18,9 миллиона евро и 2 миллиона долларов арестовано имущество Тимура Турлова, являющегося контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором Freedom Holding Corp", - говорится в сообщении. Отмечается, что ранее судом приняты к рассмотрению уточненные требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц в связи с выводом активов банка. Также по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело. Банк России отозвал у АО КБ "Ассоциация" лицензию в 2019 году в связи с выявлением факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 миллиарда рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств. 12 марта 2024 года Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению требования АСВ о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из АО КБ "Ассоциация". Турлов, числящийся среди ответчиков, как ранее сообщалось, входит в топ-10 богатейших бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan и в 2022 году отказался от гражданства Российской Федерации.

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россия, суд