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Купи слона. "Спасательный круг" для инвесторов с замороженными активами

Купи слона. "Спасательный круг" для инвесторов с замороженными активами - 19.03.2024, ПРАЙМ

Купи слона. "Спасательный круг" для инвесторов с замороженными активами

| 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T08:08+0300

2024-03-19T08:08+0300

2024-03-19T08:08+0300

мнения аналитиков

замороженные российские активы

россия

ес

украина

?1710824883

В чем проблема?После начала войны с Украиной в отношение нашей страны был введен целый "букет" различных санкций. Некоторые из них привели в итоге к блокировке иностранных активов, принадлежащих российским инвесторам. Блокировка – штука довольно циничная. С одной стороны, это не конфискация, никто не забирал принадлежащие нам ценные бумаги. Но с другой и сделать ничего с ними теперь стало нельзя, ни купить, ни продать, ни отдать в залог, ни перевести, ни-че-го.Эта ситуация стала крайне неприятной для всех. Но в особенности болезненно она ударила по частным инвесторам. Если у институционала (банка, инвест.фонда и т.п.) есть возможность переждать эту ситуацию (им есть где еще взять деньги), то у многих граждан нашей страны замороженными оказались их единственные накопления.В этой связи понятна озабоченность Правительства возможностью возврата накоплений частных инвесторов. Именно им в первую очередь хотелось бы бросить "спасательный круг".И вот такая возможность была найдена!Дело в том, что в рамках ответных мер, Россией были заблокированы отечественные ценные бумаги, принадлежащие иностранным контрагентам. Доходы от этих ценных бумаг (купоны и погашения по облигациям, дивиденды по акциям) перечислялись на специальные счета и также блокировались. И вот сегодня на этих счетах скопилось вполне достаточно средств чтобы обеспечить возможность обмена одних замороженных активов на другие.Технически это будет осуществляться через выкуп. Нерезиденты смогут на эти заблокированные Россией деньги выкупить у россиян заблокированные иностранные бумаги. Цена выкупа будет определяться по котировкам западных бирж. Никакого дисконта для граждан нашей станы или для иностранцев не будет. Это максимально честная и прозрачная процедура.Все что нужно сделать российскому инвестору, желающему продать свои замороженные активы, – это подать заявку через своего брокера. Отметим, что данная процедура касается только физических лиц и общая сумма всех поданных заявок не может превышать 100 тысяч рублей (в пересчете по курсу). Собранные заявки передаются уполномоченному государством брокеру "Инвестиционная палата". Этот же брокер собирает заявки и от потенциальных покупателей нерезидентов. Здесь уже никаких ограничений по статусу и сумме нет. После этого производится формирование лотов и определение результатов торгов. В итоге иностранные ценные бумаги зачисляются на специальные транзитные счета, позволяющие нерезиденту вывести их за рубеж, а денежные средства, полученные от их продажи перечисляются их прежним владельцам российским гражданам.Обратите внимание на ограничение по сумме. Оно возникло как раз с одной целью – обеспечить возможность обмена активов для максимально широкого круга частных инвесторов. Так чтобы все, в том числе и самые незащищенные, смогли получить компенсацию. Вполне вероятно, что после первой волны обмена, если конечно она окажется удачной, последует вторая, третья и так далее.Правда есть здесь один "тонкий момент". Все, о чем говорилось выше, – это пока еще только российское решение. Согласятся ли с ним наши западные коллеги? Это пока еще вопрос без ответа! С одной стороны финансисты – люди прагматичные и разумные. Однако с другой, мы с вами уже неоднократно за последнее время были свидетелями того, когда важнейшие решение принимаются из каких угодно соображений, но только не из здравого смысла. Так что, увы, вероятности поступков типа глупого ребенка "на зло бабушке отморожу себе уши" тоже нельзя исключать.Но предположим, что все состоится. Выгоден ли будет для нас такой обмен?У кого-то активы возможно за время заморозки выросли в цене, так, что, предъявив их сегодня к выкупу человек даже получит прибыль. А у кого-то, возможно, что и упали, сформировав печальный убыток. Что делать в таком случае?Позволю себе высказать мнение, которое ни в коем случае не является рекомендаций. Мне кажется, что здесь следует руководствоваться правилом, сформулированным известным инвестором в медовые активы Винни-Пухом: "даже немножечко, чайная ложечка, это уже хорошо". Гораздо лучше, раз уж подвернулась такая возможность, вернуть свои деньги, пусть и с убытком, чем надеяться на дальнейший "авось". Тем более что российский финансовый рынок сегодня демонстрирует вполне себе приличную доходность, так что при грамотном управлении позволит в разумные сроки вернуть все потери.Еще раз повторю (да, не все российские законы хороши, среди них тоже есть достаточно глупые, которые требуют от меня словно попугаю повторять одну и ту же вещь) – я высказал мнение, и оно не является инвестиционной рекомендаций.

украина

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Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Николай Кузнецов https://cdnn.1prime.ru/img/84006/74/840067434_0:0:800:801_100x100_80_0_0_25fead5cbbdb84783e1653197a31b6d2.jpg

мнения аналитиков, замороженные российские активы, россия, ес, украина