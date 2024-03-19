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ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали

ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали - 19.03.2024, ПРАЙМ

ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали

Банк России во вторник, 19 марта, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", посвященную 50-летию... | 19.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-19T11:09+0300

2024-03-19T11:09+0300

2024-03-19T11:09+0300

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МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк России во вторник, 19 марта, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", посвященную 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщает регулятор. "Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали" серии "Исторические события", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вокзалов в городе Тынде (слева) и поселке Улькан (справа), электровоза, ели на скале и дома одной из серий, разработанных для поселков БАМ, а также выполненные в технике лазерного матирования стилизованные изображения развевающейся занавески, вагонов грузового состава, гор и леса; имеются рельефные надписи: внизу по окружности - "Байкало-Амурская магистраль", вверху справа в рамке в две строки - "50 лет". Выпускаемая монета - законное средство наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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