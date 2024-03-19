Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали - 19.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240319/coin-846470560.html
ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали
ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали - 19.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали
Банк России во вторник, 19 марта, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", посвященную 50-летию... | 19.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-19T11:09+0300
2024-03-19T11:09+0300
банк россии
россия
монета
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_0fa7746dde775725b894eccf4864158c.jpg
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк России во вторник, 19 марта, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", посвященную 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщает регулятор. "Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали" серии "Исторические события", - говорится в сообщении. Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант. На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вокзалов в городе Тынде (слева) и поселке Улькан (справа), электровоза, ели на скале и дома одной из серий, разработанных для поселков БАМ, а также выполненные в технике лазерного матирования стилизованные изображения развевающейся занавески, вагонов грузового состава, гор и леса; имеются рельефные надписи: внизу по окружности - "Байкало-Амурская магистраль", вверху справа в рамке в две строки - "50 лет". Выпускаемая монета - законное средство наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406750_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_9dd99d2ea0939e6a48988d6f61f0ae05.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, монета, новости
Банк России, РОССИЯ, монета, Новости
11:09 19.03.2024
 
ЦБ выпустит монету к юбилею строительства Байкало-Амурской магистрали

ЦБ выпускает памятную монету к 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 мар - ПРАЙМ. Банк России во вторник, 19 марта, выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля из серии "Исторические события", посвященную 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщает регулятор.
"Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали" серии "Исторические события", - говорится в сообщении.
Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 грамма, проба сплава - 925) имеет форму круга диаметром 39 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.
На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты: "3 рубля", дата: "2024 год", обозначение металла по периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.
На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вокзалов в городе Тынде (слева) и поселке Улькан (справа), электровоза, ели на скале и дома одной из серий, разработанных для поселков БАМ, а также выполненные в технике лазерного матирования стилизованные изображения развевающейся занавески, вагонов грузового состава, гор и леса; имеются рельефные надписи: внизу по окружности - "Байкало-Амурская магистраль", вверху справа в рамке в две строки - "50 лет".
Выпускаемая монета - законное средство наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, напоминает ЦБ.
 
Банк РоссииРОССИЯмонетаНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала