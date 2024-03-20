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В ЦБ подчитали количество участников программы долгосрочных сбережений - 20.03.2024, ПРАЙМ
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В ЦБ подчитали количество участников программы долгосрочных сбережений
В ЦБ подчитали количество участников программы долгосрочных сбережений - 20.03.2024, ПРАЙМ
В ЦБ подчитали количество участников программы долгосрочных сбережений
Более 228 тысяч граждан России заключили договоры о вступлении в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала директор департамента инвестиционных... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T11:38+0300
2024-03-20T11:38+0300
экономика
россия
программа долгосрочных сбережений
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Более 228 тысяч граждан России заключили договоры о вступлении в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова. "Надеемся, что эта программа вызовет горячий отклик у россиян, и цифры подтверждают наши ожидания, потому что, несмотря на то что программа запущена чуть больше двух месяцев назад, уже сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов оказывают соответствующие услуги (стали операторами ПДС - ред.). За этот период уже более 228 тысяч граждан заключили соответствующие договоры. Для сравнения, это население, например, Комсомольска-на-Амуре по размеру, то есть это достаточно большое количество граждан, которые уже выбрали эту программу", - сказала она на вебинаре "Новые инструменты для формирования долгосрочных сбережений". По ее словам, из этих 228 тысяч граждан уже 23 тысячи приняли решение перевести в эту программу свои пенсионные накопления. "То есть увеличили свой вклад в эту программу, чувствуя, что эта программа предоставляет, во-первых, защиту со стороны государства, а во-вторых, достаточно большие стимулирующие мероприятия предусмотрены - это и налоговый вычет, и софинансирование со стороны государства", - сказала она. "Для нас это очень позитивные цифры, не ожидали такого развития, при том что еще не все негосударственные пенсионные фонды начали эту программу представлять гражданам. Поэтому мы будем анализировать отклик граждан и вносить соответствующие новации для того, чтобы развивать программу. У нас есть некоторые соображения, что нам нужно сделать, чтобы ее улучшить, так как программа только вступила в силу и сырая, но цифры, которые мы видим, для нас очень позитивные, и мы настроены уверенно на развитие программы", - сказал в свою очередь врио директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич. Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций. Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку в январе озвучивал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
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россия, программа долгосрочных сбережений
Экономика, РОССИЯ, программа долгосрочных сбережений
11:38 20.03.2024
 
В ЦБ подчитали количество участников программы долгосрочных сбережений

ЦБ: в программу долгосрочных сбережений вступили более 228 тысяч россиян

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Более 228 тысяч граждан России заключили договоры о вступлении в программу долгосрочных сбережений (ПДС), рассказала директор департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Ольга Шишлянникова.
"Надеемся, что эта программа вызовет горячий отклик у россиян, и цифры подтверждают наши ожидания, потому что, несмотря на то что программа запущена чуть больше двух месяцев назад, уже сейчас 16 негосударственных пенсионных фондов оказывают соответствующие услуги (стали операторами ПДС - ред.). За этот период уже более 228 тысяч граждан заключили соответствующие договоры. Для сравнения, это население, например, Комсомольска-на-Амуре по размеру, то есть это достаточно большое количество граждан, которые уже выбрали эту программу", - сказала она на вебинаре "Новые инструменты для формирования долгосрочных сбережений".
По ее словам, из этих 228 тысяч граждан уже 23 тысячи приняли решение перевести в эту программу свои пенсионные накопления. "То есть увеличили свой вклад в эту программу, чувствуя, что эта программа предоставляет, во-первых, защиту со стороны государства, а во-вторых, достаточно большие стимулирующие мероприятия предусмотрены - это и налоговый вычет, и софинансирование со стороны государства", - сказала она.
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
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"Для нас это очень позитивные цифры, не ожидали такого развития, при том что еще не все негосударственные пенсионные фонды начали эту программу представлять гражданам. Поэтому мы будем анализировать отклик граждан и вносить соответствующие новации для того, чтобы развивать программу. У нас есть некоторые соображения, что нам нужно сделать, чтобы ее улучшить, так как программа только вступила в силу и сырая, но цифры, которые мы видим, для нас очень позитивные, и мы настроены уверенно на развитие программы", - сказал в свою очередь врио директора департамента финансовой политики Минфина России Павел Шахлевич.
Программа долгосрочных сбережений - это новый сберегательный инструмент для граждан, который начал действовать в России с 1 января 2024 года. Программа призвана позволить россиянам при финансовой поддержке государства в простой и удобной форме копить средства, чтобы получать дополнительный доход в будущем или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Участниками программы долгосрочных сбережений к 2030 году могут стать не менее 9 миллионов человек, такую оценку в январе озвучивал первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин.
 
ЭкономикаРОССИЯпрограмма долгосрочных сбережений
 
 
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