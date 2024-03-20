https://1prime.ru/20240320/bank-rossii-846519662.html

В Банке России оценили запасы золота в резервах в феврале

В Банке России оценили запасы золота в резервах в феврале - 20.03.2024, ПРАЙМ

В Банке России оценили запасы золота в резервах в феврале

Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за февраль 2024 года не изменились и на 1 марта остались прежними, как месяц назад, – 74,9 миллиона унций... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T16:13+0300

2024-03-20T16:13+0300

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МОСКВА, 20 мар - ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ за февраль 2024 года не изменились и на 1 марта остались прежними, как месяц назад, – 74,9 миллиона унций (2329,65 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. При этом стоимость золота в резервах за февраль увеличилась на 0,66% - до 152,521 миллиарда долларов на 1 марта со 151,516 миллиарда долларов на 1 февраля. Доля золота в международных резервах также выросла до 26,18% с 25,88%. Банк России в марте 2023 года возобновил публикацию данных об объемах золота в международных резервах РФ после годового перерыва. Так, за 2023 год объемы золота в резервах ЦБ РФ не изменились и на 1 января 2024 года составляли 75,0 миллиона унций (2332,76 тонны), как и на 1 января 2023 года. По итогам 2022 года запасы монетарного золота в международных резервах РФ снизились на 0,14% (-3,11 тонны) - до 2298,547 тонны. За 2021 год запасы выросли до 2301,657 тонны. За 2020 год - также выросли, до 2298,547 тонны. Ранее, в течение 2019 года Банк России увеличил резервы в золоте на 7,5% (+158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73,0 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).

https://1prime.ru/20240320/bank-rossii-846505477.html

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