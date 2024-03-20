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Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине

Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ

Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине

Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на рассмотрение стран ЕС свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную... | 20.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-20T12:45+0300

2024-03-20T12:45+0300

2024-03-20T12:45+0300

экономика

жозеп боррель

замороженные российские активы

новости

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БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на рассмотрение стран ЕС свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Об этом он сообщил в социальной сети Х."Сегодня я представил Совету ЕС предложение по решению использовать доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины для ее битвы за победу", - следует из текста публикации.По словам политика, предложение предусматривает, что 90 процентов доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще десять процентов - в бюджет Евросоюза.Ранее ЕС планировал использовать эти средства на восстановление Украины, но в связи со сложной ситуацией на поле боя и нехваткой оружия и боеприпасов в Киеве, рассматривается возможность их потратить на военную поддержку.С момента начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины валютных резервов России, составляющих около 300 миллиардов евро, из которых около 200 миллиардов евро хранятся в ЕС. ЕС обсуждает возможность использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.

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жозеп боррель, замороженные российские активы, новости