https://1prime.ru/20240320/eu-846508073.html
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине - 20.03.2024, ПРАЙМ
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине
Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на рассмотрение стран ЕС свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную... | 20.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-20T12:45+0300
2024-03-20T12:45+0300
2024-03-20T12:45+0300
экономика
жозеп боррель
замороженные российские активы
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_0:4:1807:1020_1920x0_80_0_0_3a56740b405ed979e2939bde68175a13.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на рассмотрение стран ЕС свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Об этом он сообщил в социальной сети Х."Сегодня я представил Совету ЕС предложение по решению использовать доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины для ее битвы за победу", - следует из текста публикации.По словам политика, предложение предусматривает, что 90 процентов доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще десять процентов - в бюджет Евросоюза.Ранее ЕС планировал использовать эти средства на восстановление Украины, но в связи со сложной ситуацией на поле боя и нехваткой оружия и боеприпасов в Киеве, рассматривается возможность их потратить на военную поддержку.С момента начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины валютных резервов России, составляющих около 300 миллиардов евро, из которых около 200 миллиардов евро хранятся в ЕС. ЕС обсуждает возможность использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.
https://1prime.ru/20240315/aktivy-846362728.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/75/842267590_221:0:1584:1022_1920x0_80_0_0_f5cef29e90d7a7ad37d045f9a3a4a785.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жозеп боррель, замороженные российские активы, новости
Экономика, Жозеп Боррель, замороженные российские активы, Новости
Боррель предложил использовать активы России для военной помощи Украине
Боррель внес предложение о финансировании военной помощи Киеву из активов России
БРЮССЕЛЬ, 20 мар - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Жозеп Боррель представил на рассмотрение стран ЕС свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Об этом он сообщил в социальной сети Х.
"Сегодня я представил Совету ЕС предложение по решению использовать доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины для ее битвы за победу", - следует из текста публикации.
По словам политика, предложение предусматривает, что 90 процентов доходов пойдут в Европейский фонд мира, еще десять процентов - в бюджет Евросоюза.
Шольц раскрыл, на что потратят замороженные российские активы
Ранее ЕС планировал использовать эти средства на восстановление Украины, но в связи со сложной ситуацией на поле боя и нехваткой оружия и боеприпасов в Киеве, рассматривается возможность их потратить на военную поддержку.
С момента начала спецоперации на Украине страны ЕС и G7 заморозили около половины валютных резервов России, составляющих около 300 миллиардов евро, из которых около 200 миллиардов евро хранятся в ЕС. ЕС обсуждает возможность использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины.